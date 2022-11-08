Хоть звезды с неба! Астрологи назвали самых щедрых мужчин по знаку Зодиака

Представители этих знаков никогда не жалеют денег на свою избранницу и способны удивить ее сногсшибательным сюрпризом и дорогим подарком.

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Лев

Львы с рождения обожают богатство и роскошь, красоту и изысканность. Поэтому неудивительно, что именно они возглавили этот рейтинг. Мужчины-Львы умеют зарабатывать и с легкостью и удовольствием тратят деньги — на себя и на свою женщину. Возлюбленная Львов всегда получит самое красивое платье, самый модный аромат и самое дорогое украшение. Также Львы любят обустраивать свой дом, делать его не только комфортным, но и богатым, они не будут экономить на интерьере.

Овен

Овны обожают чувствовать свое превосходство перед другими, поэтому всю жизнь стараются подчеркнуть его, в том числе — с помощью дорогой одежды, роскошного автомобиля и красивых ярких женщин. Поэтому Овнам приходится постоянно зарабатывать, чтобы обеспечивать соответствующий уровень жизни. К тому же Овны в большинстве своем щедры и даже слегка расточительны, поэтому их спутницам не приходится долго ждать дорогих подарков и сногсшибающих сюрпризов.

Стрелец

Стрельцы — ярчайшие представители огненного знака, в их сердцах пылает настоящие страсти, в том числе — к женщинам. Стрельцы прекрасно знают, что красивые женщины любят красивую жизнь и всегда стараются обеспечить свою избранницу всем, что она пожелает. Это, кстати, мотивирует Стрельцов к постоянному профессиональному и личностному росту, помогает достигать вершин, в том числе финансовых. Также стоит отметить, что Стрельцы никогда не экономят не только на своих женщинах, но и щедры и с друзьями и родными.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ