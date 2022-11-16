Обратите внимание на свое здоровье. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 ноября 2022 года
Сегодня вам может понадобиться хороший совет от близкого человека. Не упускайте ни малейших сигналов от организма, прислушайтесь к его просьбам и позаботьтесь о здоровье.
Овен
Сегодня удачный день для начала ремонта дома, полезных бытовых покупок. Нельзя проявлять пассивность, но и не стоит суетиться. В этом случае вам удастся реализовать намеченные на день планы.
Телец
Новые дела затруднены, разберитесь с прежними и только наметьте перспективы на будущее. От вас потребуется способность адаптироваться в трудных условиях. Велика вероятность серьезных перемен в вашей жизни.
Близнецы
Благоприятный день, чтобы сделать работу над ошибками и осознать, где вы были неправы. Прислушайтесь к критике — она может помочь в первую очередь Вам.
Рак
Вы скорее всего получите ободряющее известие и сможете начать выгодное дело, которое ваши завистники упустили из своих рук. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходящее время для приобретений, перемен, поездок.
Лев
Сегодня постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня.
Дева
День может быть сложным, но не паникуйте заранее. Дождитесь, возможно вас ждет приятная неожиданность! Друзья и родные будут довольны вами.
Весы
Сегодня есть риск совершить импульсивную и в последствии ненужную покупку. Не поддавайтесь на соблазны. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей.
Скорпион
Сегодня Вам полезны прогулки, в результате ваше настроение улучшится, а это не может не радовать членов вашей семьи. Лучшее время, чтобы приобрести домашнего питомца.
Стрелец
Действуйте старыми, проверенными способами, избегайте нововведений, на которые вас, возможно, будут подталкивать, – и успех будет за вами. Но будьте организованы и не создавайте хаос.
Козерог
Уделите внимание родным и близким. Избегайте конфликтов в семье. День благоприятный для отдыха и "перезагрузки" мыслей.
Вы сможете проявить свои возможности во многих начинаниях.
Водолей
Решайте вопросы по мере их возникновения. Не торопитесь!
Не злоупотребляйте заботой и терпением близких вам людей. Обратите внимание на здоровье.
Рыбы
День перемен, начала любого важного дела. Возможно, вам предложат новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая. И помните — ключ к успеху - инициатива!
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