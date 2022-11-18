День, когда лучше никому не верить. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 ноября 2022 года

Сегодня день будет наполнен искушениями — поэтому доверяйте только самым близким людям и себе. На работе остерегайтесь коварных людей.

Related video

Овен

Не слушайте критику в свой адрес, даже если она будет исходить от близких вам людей. Не сомневайтесь сегодня в своей правоте и не стесняйтесь отстаивать свою точку зрения.

Телец

Поставьте финальную точку во всех своих предыдущих делах. не начинайте ничего нового — успех не придет. Возможно сегодня придут долгожданные новости из далека.

Близнецы

Звезды обещают вам успех во всех сферах жизни, но особенно плодотворным обещает стать обустройство вашего жилья: даже к такому сложному – особенно в наше время – делу, как ремонт, можно приступать без опаски.

Рак

Сегодня у Раков будет все складываться, как они задумали. Плохое настроение прошлых дней пройдет, уступив место радости и веселью — для этого будут существенные поводы.

Лев

День благоприятен для решения любых финансовых вопросов, поэтому если вы давно рассчитываете на какую-то прибыль – например, увеличение заработной платы – смело готовьтесь принимать такой дар от звезд.

Дева

Сегодня лучше не перетруждаться и не взваливать на себя много работы. общение с друзьями подарит положительные эмоции и поможет определиться с важным выбором. Вечером можете смело отправляться в театр или кино.

Весы

День воплощения смелых планов — как профессиональных, так и личных. Не бойтесь принимать решения — звезды будут к вам благосклонны. Деньги лучше не тратить и все покупки отложить до завтра.

Скорпион

Хороший продуктивный день на работе или в бизнесе. Но остерегайтесь недоброжелателей — они могут проявить зависть и попытаться присвоить себе ваши успехи. В личной жизни ждут хорошие новости.

Стрелец

Сегодня прекрасный день для планирования — можете смело мечтать и прописывать задачи на ближайшее будущее. Главное — не поддаваться сомнениям и верить в собственные силы. Звезды вас любят.

Козерог

Проведите сегодняшний день в кругу дорогих сердцу людей, не отказывайте в помощи пожилым родственникам. Вечером вас, вероятно, посетят гости, которые вдохновят на хорошее дело — оно будет успешным и принесет не только деньги, но и удовольствие.

Водолей

Прислушивайтесь к словам коллег во всем, что касается профессиональных вопросов: велика вероятность того, что кто-то из них ненароком подскажет вам перспективную идею, которую останется только воплотить в жизнь.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше больше слушать и меньше говорить. Критика коллег будет конструктивной — прислушайтесь к ней. Подписание важных документов по возможности лучше отложить. И от вечерних встреч тоже лучше отказаться.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ