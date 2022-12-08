Счастливчики 2023-го: три знака Зодиака, которым повезет с деньгами в году Кролика

Представителей этих знаков Зодиака ждет материальное обогащение и стремительный профессиональный рост.

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Рак

Транзит Юпитера в Овне, а затем в Тельце будет очень благоприятен для представителей знака Рака в 2023 году. Действительно, счастливая планета поощряет их больше проявлять себя на профессиональном поприще и поможет достичь высот в карьере. Они смогут попробовать свои силы в самых неожиданных сферах, сменить род деятельности, начать инвестировать, открыть собственное дело — все в следующем году будет получаться.

Раки, решившие работать за границей, наконец-то найдут свое дело. Стоит ли уточнять, что финансовый успех также не заставит себя долго ждать. Кроме того, в течение 2023 года Рак переживет переломный момент в своей любовной жизни. После тяжелого и сложного расставания некоторые встретят человека, который станет их спутником жизни.

Дева

В следующем году Девы почувствуют много перемен из-за прохождения Юпитера в Овне, а затем в Тельце. Они найдут время, чтобы сосредоточиться на себе. Этот самоанализ позволит им начать с новых устоев и реализовать новые важные проекты. Юпитер в Овне также поможет вам действовать больше и способствовать развитию событий в профессиональном секторе. Знак Зодиака сможет получить все необходимое на материальном и финансовом уровне. Кое-кого ждет смена работы на такую, которая вам больше подходит. В любви все будет лучше. Девы будут влюблены как никогда и смогут рассмотреть совместный проект со своим партнером.

Близнецы

Юпитер в Овне подтолкнет Близнецов к риску в 2023 году. И он будет вполне оправдан. Вы сможете сменить сферу деятельности на ту, о которой давно мечтали, научитесь зарабатывать на своем таланте либо хобби. Финансовое положение существенно улучшится, причем не только у близнецов, но и у их партнеров. В любви вас ждет много положительных моментов, ведь вы сможете сделать следующий шаг вместе с любимым человеком, переехав жить вместе, или инвестировать совместно в недвижимость.

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