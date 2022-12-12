День гармонии и порядка: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 декабря

Этот понедельник благоприятен для наведения порядков: в мыслях, в квартире, в задачах. Избавьтесь от лишнего, структурируйте все, что было в хаотичном режиме, а также постарайтесь разобраться со своими мыслями и планами.

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Овен

Запланируйте, несмотря на понедельник, простую уборку в квартире — выбросьте то, что давно не использовали, вашему пространству сейчас необходимо очищение.

Телец

Хороший день для разговора (как рабочего, так и личного), на который вы долго не решались. Будет непросто, но результат облегчит вам жизнь и принесет желаемый результат.

Близнецы

Постарайтесь разобраться со всеми незакрытыми задачами по работе, это облегчит вашу жизнь, придаст сил и уверенности на всю неделю вперед, а также порадует ваше начальство.

Рак

Начало дня может оказаться не самым приятным, но постарайтесь сделать так, чтобы это не сказалось на вашем настроении на весь день. Приготовьте что-то вкусное вашим близким или позвоните давним друзьям.

Лев

Благоприятный день для работы над ошибками, которые вы допустили недавно, — как в профессиональной, так и в личной жизни. Постарайтесь осознать их причину — так вы точно не повторите этого в будущем.

Дева

Можно смело планировать следующий год — многое из задуманного сбудется.

Весы

У вас начинается белая полоса — это касается как личной жизни, так и рабочих вопросов. Продолжайте действовать в том же духе, и не пожалеете.

Скорпион

Сегодня вы можете столкнуться с непониманием со стороны вашего партнера или близкого человека. Постарайтесь не поддаваться на эмоции, а спокойно и с пониманием решить неприятную ситуацию.

Стрелец

Неделя начнется с приятных долгожданных встреч. Постарайтесь освободить вечер для встречи с людьми, которых давно не видели.

Козерог

Не стоит таить обиды, особенно давние и тянущиеся, вас это только опустошает, а ваших обидчиков оставляет равнодушными. Чудесный день, чтобы все оставить в прошлом.

Водолей

Постарайтесь вторую половину дня провести наедине с собой: займитесь любимым делом, приготовьте обожаемое блюдо или просто прогуляйтесь по вечернему городу со своими мыслями.

Рыбы

Постарайтесь сегодня вернуть долги: даже если не получается отдать все, найдите возможность рассчитаться частично, чтобы не нарушить финансовые потоки к вам от Вселенной.

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