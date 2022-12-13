Богатство и удача: три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет с деньгами

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые вскоре окажуться приятно удивлены тем, как быстро и легко их финансовое положение улучшается. Это могут быть новые источники дохода или давние инвестиции, которые внезапно принесут прибыль.

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Львы

Представители этого знака Зодиака смогут поймать удачу за хвост. Все их решения будут правильными и такими, что приносят не только финансовую выгоду, но и репутационную. У них получится снять все энергетические блоки и добиваться успехов во всех начинаниях.

Весы

Весам можно и нужно рассмотреть все новые предложения о работе, проанализировать еще раз альтернативные источники заработка. Но не спешить и не принимайте поспешных решений — возможно, увольняться с работы еще рано. Успех будет зависеть от целеустремленности и расстановки приоритетов.

Скорпион

Сильная энергетика этой недели поможет Скорпионам принимать удачные решения и ставить "высокие планки" на ближайшее будущее. В эти дни доходы будут радовать, финансовое положение существенно укрепится. Но важно сохранять материальный баланс и контролировать растраты.

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