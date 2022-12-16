Год финансового прорыва: астрологи назвали знаки Зодиака, которые разбогатеют в 2023 году

2023 год будет необычайно щедр и добр ко многим знакам Зодиака, но этих троих буквально "озолотит" — их финансовое положение кардинально изменится.

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Овен

Овнов ожидает стремительный рывок в карьере, причем не исключено, что многие представители этого знака сменят сферу деятельности, пойдут учиться, воспользуются выгодным партнерским предложением и решаться открыть собственный бизнес. Также звезды предсказывают, что некоторые Овны скорее всего сменят место жительства — переедут в другой город или даже в другую страну. Это также благоприятно повлияет на их доходы ибо перед ними откроются новые горизонты и новые возмозможности. В любом случае 2023 год — год прекрасных перспектив и стабильных существенных доходов.

Близнецы

Близнецы в 2023 году будут выбирать чем и как им заниматься. Это может быть привычная сфера деятельности, новая профессия или даже любимое хобби, которое начнет приносить доход, на который можно безбедно жить. Год Черного Водяного Кролика подарит не только удовольствие от того, что делают Близнецы, но и выведет их на совершенно новый уровень личных доходов. Это, безусловно, скажется на всех сферах жизни и уже с новыми знаниями и хорошей финансовой основой представители этого знака Зодиака будут и дальше покорять вершины профессионального, а значит и финансового, успеха.

Дева

Первую половину года Девы будут сомневаться и решаться — уйти в "свободное" бизнес-плаванье или остаться на прежних профессиональных позициях. Что характерно, что и первый и второй варианты принесут стабильный доход, который обеспечит все потребности Дев. Более того, именно в год Черного Водяного Кролика многие Девы смогут купить недвижимость, приобрести другие дорогостоящие предметы или автомобиль. "Вишенкой на тортике" станет и вполне реальный выигрыш в лотерею или же неожиданное наследство, полученное в 2023-м.

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