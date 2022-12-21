День, который может стать новым этапом в жизни. Гороскоп на 21 декабря для всех знаков Зодиака

Сегодня день, когда нужно попрощаться с прошлым, положить конец всем неоправдывающим себя отношениям. Это хорошее время, чтобы подготовиться к совершенно новому началу, ведь следующий год открывает новый важнейший цикл жизни.

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Овен. Попробуйте сегодня проанализировать свои таланты и склонности — что у вас получается довольно хорошо? Это даст возможность переоценить то, чем вы занимаетесь, и поставит вас на верный путь.

Телец. Сегодня нужно слегка расслабиться и насладиться своей жизнью. Сделайте это хотя бы вечером, когда все хлопоты будут позади. Это может быть любимая музыка (до погромче) или вкусная еда.

Близнецы. Благоприятный день для Близнецов, занимающихся предпринимательством. Разного рода сделки и договора принесут прибыль, даже если это рискованная операция — шанс, что все пройдет успешно, велик.

Рак. С трудностями вам сегодня удастся справиться с помощью близких или старых друзей. Не пренебрегайте полноценным отдыхом, он сейчас может укрепить ваше здоровье — как физическое, так и ментальное.

Лев. Этот день может стать началом нового этапа в вашей жизни. Шанс на кардинальные перемены выпадет во многих сферах жизни. Особенно плодотворными будут взаимоотношения с представителями противоположного пола.

Дева. Сегодня влияние Луны усиливает интуицию — можно смело ей доверять. Накопившиеся проблемы в личной жизни могут занять весомую часть дня.

Весы. В вашей жизни ожидается смена сферы деятельности — главное не упустить свой шанс и проявить решительность в достижении целей. Также вас ждет финансовая прибыль, подарок или интересное предложение.

Скорпион. Вероятны неприятные столкновения с посторонними людьми (например, с соседями), которые закончатся не в Вашу пользу. Постарайтесь сегодня избегать любого рода перепалки.

Стрелец. Сегодня вы будет склонны к идеализации любовных отношений. Постарайтесь включить холодный разум и не поддаться на соблазн окунуться в омут с головой в грезы об отношениях.

Козерог. Звезды советуют отдохнуть, развеяться, выехать на природу. Наблюдайте за каждой мелочью вокруг себя и не забудьте поблагодарить судьбу за моменты, которые она вам посылает.

Водолей. Сегодня Вас может сбить с толку ваша самоуверенность и поверхностность суждений. Поэтому стоит проявить самоконтроль и дальновидность. Также избегайте сегодня шумных компаний.

Рыбы. Очень удачный день для новых начинаний. Вспомните все, чем давно хотели заняться, и смело начинайте воплощать это в жизнь уже сегодня.

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