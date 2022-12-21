Карьерный всплеск: три знака зодиака, которых ждут рабочие успехи в 2023-м году

Работа и карьера — неотъемлемая часть нашей жизни. Астрологи рассказали, кому в предстоящем году посчастливится оказаться на пике своей карьеры, успешно поменять род деятельности или приятно удивить начальство.

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Рак

В новому году раки почувствуют силу Луны и Юпитера, которые придадут уверенности в себе и своих силах, что очень повлияет на положение на работе. У вас будет возможность презентовать идею или проект, которые полностью поменяют отношение вашего начальства к вам и дадут увидеть в вас потенциал. Реализация этого потенциала зависит только от вас, но сил воплотить в жизнь все задуманное будет достаточно.

Стрелец

Стрельцов в 2023-м ждет новая работа, которая принесет как хороший заработок, так и возможность развиваться. Вероятней всего, сфера работы не поменяется, а вот начальство, пространство, условия и оплата — вас приятно удивят. Не стоит думать, что это лишь удача, во многом это будет именно ваша заслуга, ведь вы немало прошли на пути к этому успеху.

Рыбы

А вот Рыбы наоборот могут кардинально поменять свой род деятельности и их карьера окажется успешной даже на начальном этапе. Это может касаться перемен вплоть до самых кардинальных — вы смело может поменять техническую профессию на творческую, если у вас давно лежит к этому душа. Звезды помогут все воплотить в жизнь. Конечно, перемены могут сопровождаться волнением и неуверенностью, но вам стоит доверится судьбе.

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