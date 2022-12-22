День, когда нужно уделить время близким. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 декабря
Сегодня вам нужно избавится от всего лишнего в личном пространстве и уделить время близким.
Овен
Сегодня лучше себя ограничить от общения в больших компаниях — лучше проведите вечер наедине со своими мыслями и желаниями, так будет спокойнее.
Телец
Вас ждут новые финансовые возможности — звезды благосклонны к этому, но многое зависит от правильно принятых вами решений, поэтому не рискуйте и обдумывайте каждый шаг.
Близнецы
Если вы давно хотели завершить безрадостные дружеские взаимоотношения — сегодня удачное время, чтобы поставить точку. Это может вызвать не самую приятную реакцию, но дальше оттягивать некуда.
Рак
Сегодня вам нужно избавится от всего лишнего в вашем пространстве. Займитесь генеральной уборкой в квартире, на рабочем столе, в шкафах и даже в галереи телефона.
Лев
Уделите время вашим близким, они очень нуждаются в вашем внимании. Позвоните старым друзьям, поужинайте с вашей половинкой или соберитесь за большим столом с семьей.
Дева
Сегодня не самый удачный день для планов, покупки билетов, решения важных вопросов с учебой, судебных разбирательств. Займитесь мелкими делами и не совершайте крупных покупок.
Весы
Сегодня вы будете крайне эмоциональными, будете все принимать близко к сердцу. Постарайтесь отключить эмоции и не поддаваться на проделки вашего настроения.
Скорпион
Хорошее время для сделок и подписания договоров. Если вы давно думали об этом — можете смело действовать.
Стрелец
Сегодня начинается благоприятный период в жизни. Примите это от звезд и не сопротивлятейсь, накручивая себя мыслями о подвохе, ведь его нет.
Козерог
Стоит пересмотреть расходы на развлечения, отдых, спорт, хобби, покупки для детей. Экономия очень выручит вас в ближайшем времени.
Водолей
Ваше начальство будет очень довольно вами, но постарайтесь не расслабляться, ведь это хороший шанс закрепится с хорошей репутацией.
Рыбы
Если у вас есть тайные связи или секреты — самое время раскрыть карты и признаться во всем, ведь если это затянется, то ничем хорошим это не закончится.