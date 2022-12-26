День неожиданных встреч и проверок на работе. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 декабря 2022 года

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Овен

Сегодня Овны будут непревзойденны в умении заводить знакомства в любых обстоятельствах и находить общий язык с кем-угодно. К тому же, эти знакомства окажуться очень полезными или приятными.

Телец

Сегодня вы неожиданно для себя можете испытать сильную ревность. Этот может касаться, не только второй половинки, но и друзей и коллег. Но помните, что прежде, чем делать какие-то выводы, нужно разобраться.

Близнецы

У Близнецов может появиться желание с кем-то посоревноваться. Здоровый азарт — это хорошо, но не перебарщивайте с желанием доказать всем, что вы лучше, потому что так можно далеко зайти и только навредить себе.

Рак

Сегодня Звезды придадут Ракам решительности и удачливости, а это значит, что можно смело воплощать в жизнь давние дела — все пойдет как по маслу.

Лев

Сегодня возможна ситуация, когда нужно будет доказать начальству свой профессионализм. Относитесь к этому спокойно, в вас никто не сомневается, но проявить себя все равно нужно. Оставайтесь спокойными и действуйте уверенно и старательно.

Дева

Сегодня Звезды обещают Девам неожиданные финансовые прибавления. Они посланы вам для того, чтобы порадовать себя и близких тем, что давно хотели. Поэтому смело можете приобрести что-то для души и не сожалеть об этом!

Весы

Сегодня вы будете находится в водовороте событий, потому что в вас как никогда много энергичности, быстроты принятия решений и инициативности. Поэтому и жизнь вокруг вас будет крутиться и наполняться событиями. Постарайтесь этот день провести максимально продуктивно.

Скорпион

Если у Вас были мысли о том, что нужно повышать свои доходы, – самое время начинать осуществлять план. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения – любой шаг в этом направлении будет увенчан успехом.

Стрелец

Сегодня вы будет ведущим, а не ведомым — у вас достаточно энергии, чтобы переубедить кого-то в чем-то, очаровать или завлечь к какому-то делу. Да и проекты, начатые сегодня, будут обречены на успех.

Козерог

Козерога может ожидать полезный сюрприз, который будет связан с долгим ожиданием. Возможно, найдется вещь, которую вы долго не могли найти, или приедет человек, с которым давно не виделись, или просто в магазин завезут ваш любимый продукт, которого давно не было в наличии — в общем, ожидайте приятную неожиданность.

Водолей

Вам может быть трудно сегодня удержаться, чтобы не потратить деньги на не очень нужную вещь. Этот будет связанно с обманкой вокруг необходимости этой покупки, но если не поддаваться импульсу и все обдумать, то можно избежать ошибки.

Рыбы

Дело, которому вы посвятили много стараний и времени, наконец-то принесет плоды. Это может быть премия, похвала или признание заслуг — так или иначе вы будете довольны. Но не расслабляйтесь, ведь чем больше вы будете стараться, тем больше результат будет вас радовать.

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