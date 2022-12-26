Могут горы свернуть! Три знака Зодиака, которых ожидает необычный прилив сил и энергии

Часто мы не можем достичь задуманного из-за усталости и отсутствия энергии. А вот приливы активности наоборот дарят нам продуктивные периоды в жизни. Астрологи назвали три знака, которых Звезды одарят особой энергичностью.

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Телец

Тельцы в ближайшем времени испытают необычную продуктивность, энергичность и мотивацию на рабочем месте. Вам захочется пойти на курсы по повышению квалификации, разобраться в еще неизвестных вам тонкостях вашей профессии, удивить свое начальство и, конечно, доказать себе, что вы достойны лучшего. Это не сможет не отразиться на ваших умениях, репутации и даже зарплате, поэтому получайте удовольствие от этого периода, но не забывайте и про отдых, чтобы быстро не выгореть.

Дева

Девы всегда отличались энергичностью и мотивированностью, но в этот раз это будет касаться семейного быта. Вам как никогда захочется создать уют в квартире, сделав перестановку или прикупив новые элементы интерьера, попробовать новые рецепты приготовления блюд для всей семьи и превратить свое жилище в гнездышко, где царит комфорт и благополучие. Возможно, такой период вдохновения на бытовые дела продлиться недолго, но этого будет достаточно, чтобы привнести новых красок в вашу обитель и порадовать близких.

Водолей

Водолеи почувствуют энергичность и силы в прямом смысле этого слова — им буквально необходимо будет спустить пар в спортзале. Отличное время для занятий новыми видами активности и частых прогулок. Так вы и приведете в порядок или усовершенствуете свою физическую форму, и получите удовольствие от новых увлечений и разгрузите голову, которая будет кишеть разными мыслями.

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