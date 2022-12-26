Сетки, мешковатые джинсы и пиратские сапоги. Что вернется в моду в 2023 году

Эксперты полагают, что в следующем году в трендах будут "бунтарские" образы 1990-х и нулевых.

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Скоро наступит Новый год 2023 и модные эксперты полагают, что стоит ожидать возвращения моды на 1990-е и "бунтарские нулевые". Так что если вы всегда мечтали повторить образы Пэрис Хилтон и Бритни Спирс тех лет, то в новом году наступит ваш звездный час. Также в моду вернется стиль "гранж" и мешковатые джинсы. Об этом пишет Daily Mail.

Отчет Depop Fashion Themes также предсказал яркое лето в стиле 1980-х. Мода постоянно развивается, и все могут видеть тенденции, которые приходят и уходят, сменяя друг друга каждую неделю, как иногда кажется.

Но если вы не помните, что было в трендах в нулевых — то это джинсы с экстремально низкой талией, короткие топы, сетчатые платья и платья-комбинации.

Но некоторые вещи, даже совершенно исторические, будут в трендах 2023 года. Растут поисковые запросы "Grunge Sleeze", их количество увеличилось на 176%. Популяризатором этого стиля был Курт Кобейн из Nirvana, игравшей гранж.

[ + – ] Стиль гранж снова вернется в моду Фото: fortune.com

Для девушек это значит, что в моду вернутся сочетание легких расклешенных платьев и грубых ботинок, оверсайз свитера и сетчатые колготки.

Вдохновленные гранжем коллекции от Bottega Veneta и Diesel вызвали байкерскую революцию, которая просочилась на модную сцену 2022 года.

Также растет количество запросов на мешковатые джинсы, которые носили в начале 2000-х. Уже сейчас в них частенько появляется Белла Хадид, известная любовью к ретро-стилю.

[ + – ] Белла Хадид - любительница мешковатых штанов

А новый фильм "Барби" с Марго Робби, снятый в эстетике 1980-х, явно провоцирует интерес к кислотным цветам и обтягивающим силуэтам того времени.

И еще популяризации моде того времени способствовал сериал "Очень странные дела".

Растет интерес и к корсетам. Главным образом из-за костюмного сериала "Бриджертоны". Пусть там нет утянутых в рюмочку талий, но интерес к историческим костюмам у пользователей Сети явно растет. Даже Билли Айлиш поддержала тренд, появившись в корсетном платье на Met Gala.

[ + – ] Корсеты снова будут в моде

Неожиданным трендом, запросы на который растут в Сети – стали пиратские сапоги, вроде тех, что носил Джонни Депп в "Пиратах Карибского моря".

[ + – ] Джонни Депп в роли Джека Воробья Фото: Скриншот

К концу 2022 года число поисковых запросов о пиратских сапогах увеличилось на 500%. И в може будет хиппи-шик в стиле Джека Воробья. Тот стиль, которому Депп уже не изменяет много лет.

А многочисленные фентезийные сериалы вроде "Дома дракона" и "Властелина колец" явно вернут в моду кольчуги. В начале 2000-х это уже было в трендах, когда дизайнеры создавали струящиеся платья в цвете "металлик", имитирующие гламурные доспехи. Также в моду вернутся сетчатые платья и топы, которые будут носить в зависимости от личных предпочтений — с нижним бельем. или без него.