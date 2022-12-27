День, когда нужно верить только себе. Гороскоп на 27 декабря для всех знаков Зодиака

День, когда важно прислушаться к интуиции и не пропускать знаки, посылаемые подсознанием.

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Овен

Звезды обещают подарить сегодня Рыбам возможности, которые те давно ждали. Также сегодня очень благоприятный день в финансовом плане, возможно вам вернут долг или вы получите неожиданную прибыль. В личном плане также возможен приятный сюрприз от партнера или дорогой подарок.

Телец

У Водолеев будет напряженный день, требующий максимальной концентрации внимания к мелочам. Собственно, мелочей сегодня не будет — все имеет значение и может повлиять на ваш профессиональный рост.

Сейчас важно свои интересы поставить на первое место.

Близнецы

Обстоятельства дня будут способствовать проявлению ваших лучших качеств, вы сможете реализовать все задуманное. Сейчас вам будет легче выразить свои чувства и эмоции, прийти к общему мнению в вопросах, которые беспокоят. Вторую половину дня лучше посвятить отдыху или чтению.

Рак

Хороший день для реализации ваших лидерских качеств — вы будете в центре внимания, поэтому проявление хорошего вкуса и манер усилит вашу привлекательность. Возможно новое знакомство, способное повлиять на вашу личную жизнь.

Лев

Старайтесь позволять себе отдых, отвлекайтесь от внешней жизни, социальной и уделяйте внимание внутреннему. Можете запутаться в своих чувствах и желаниях, а через это ощущать препятствия в реализации своих намерений. Возможно получение долгожданных новостей, известий.

Дева

Будьте осторожны в отношениях с окружающими вас людьми, не спешите делиться секретами или откровениями. Вас могут попытаться использовать в своих целях, навязать свою волю, препятствовать вашему карьерному росту. Во второй половине дня возможна очень интересная встреча, которую вы подсознательно ил сознательно давно ждали.

Весы

Благоприятный день для работы с документами, решения различных бюрократических вопросов, налаживания новых деловых контактов. Проявите настойчивость и терпение, обстоятельства будут способствовать только при наличии этих качеств.

Скорпион

Избегайте ситуации недоговоренности, двойственности, утаивания информации. Сегодня лучше всего максимально ограничить общение с малознакомыми людьми — есть риск пострадать от мошенников и аферистов. Ваше счастье и спокойствие — в семье, любви, партнерстве.

Стрелец

С этого дня у Раков все дела пойдут вверх — звезды будут благосклонны к ним даже в мелочах. Поэтому смело планируйте грандиозные дела. Также сегодня полезно будет прислушаться к интуиции — она поможет отделить правду от лжи, добрых людей — от завистников.

Козерог

Сложности и неудобства вызваны иллюзорным восприятием действительности. Не ожидайте от людей больше, чем они могут дать, не торопите события, и тогда никаких неприятностей не произойдет. Трезво оцените реалии окружающего мира и решительно действуйте в соответствии со складывающимися обстоятельствами.

Водолей

День, когда очень важно не отвлекаться на второстепенные дела, незначительные детали. Сконцентрируйтесь на важном, настойчиво и последовательно добивайтесь своего. Конкуренты и недоброжелатели будут присваивать ваши результаты — будьте готовы отстаивать свою точку зрения.

Рыбы

Девиз дня для Овнов сегодня — меньше слов, больше дела. Старайтесь избегать пустых разговоров и ненужных споров, не вступайте в полемику даже в соцсетях. Энергию лучше направить на семью и работу.

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