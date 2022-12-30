Романтический год: три знака Зодиака, у которых 2023-й будет щедрым на события в личной жизни

Неожиданные встречи, искрометная симпатия, романтические свидания и приятные сюрпризы от второй половинки — все это приятно практически каждому человеку. Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых 2023-й будет щедрым на события в личной жизни: Рак, Стрелец и Водолей.

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Рак

Новый год обещает Ракам принести свежесть в личную жизнь. Вы будете покорять окружающих своей харизмой и обоятельностью. Смело заводите новые знакомства, будьте раскрепощенными и уверенными в себе и к вам потянуться интересные для вас личности, с которым могут завязаться интересные и запоминающиеся отношения.

Стрелец

Для Стрельцов предстоящий год обещает быть полон новых эмоций в романтическом плане — многое вы будете ощущать впервые. Но не поддавайтесь на эмоции эйфории от пылкой влюбленности, старайтесь контролировать себя, проговаривать все с партнером и работать над отношениями — тогда они будут крепкими и долгими.

Водолей

Полным неожиданностей на любовном фронте год будет и для Водолеев. Но это больше будет касаться какого-то нового этапа в ваших взаимоотношениях с партнером (или будущим партнером). Будет немного непривычно от динамического развития событий, но вы останетесь довольны, а чувства только укрепятся.

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