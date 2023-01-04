Доверяйте своей интуиции. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 января 2023 года

Сегодня звезды советуют — пробуйте больше доверять своей интуиции, она может очень пригодится вам, особенно в принятии решений.

Related video

Овен

Постарайтесь снизить вовлеченность во все без исключения процессы в вашей жизни. Попробуйте делегировать часть задач, это облегчит вам жизнь и заставить по-новому посмотреть на многие вещи.

Телец

Сегодня не будут работать никакие ваши намеки и попытки сделать осторожные сигналы. Говорите собеседнику все прямо, чтобы избежать недопониманий и конфликтов из-за неоправданных надежд.

Близнецы

Чтобы снова быть на высоте – вам необходимо новое вдохновение. В этом может помочь общение и разговоры с родными или друзьями.

Рак

Попробуйте больше доверять своей интуиции, она может очень пригодится вам, особенно в принятии решений, которые будут касаться сложного выбора в карьерном плане.

Лев

Сегодня звезды советуют попробовать сделать что-то кардинально непривычное для вас — это даст большой заряд сил и энергии.

Дева

Если вам кажется, что ваша личность сейчас не в центре общественного внимания, то знайте, что это не так — какая-то группа людей активно вас обсуждает, так что вы популярнее, чем думаете.

Весы

Сегодня вас сможет испортить настроение и потрепать нервы – это люди в плохом расположении духа — постарайтесь не обращать внимание на их эмоции сегодня.

Скорпион

Вам сегодня необходимо обязательно сделать что-то полезное. Безделие и прокрастинация заставляет вас лишь нервничать, а не отдыхать, как вам кажется.

Стрелец

Сегодня постарайтесь не прилагать слишком много усилий к какому-то делу, как вы привыкли делать, ведь особого результата это не принесет, но может утомить вас.

Козерог

Сегодня у Козерогов будет прекрасный день: много общения, знакомств, творческого вдохновения и даже возможен флирт.

Водолей

Если вы принимаете важное решение, то прислушайтесь к сердцу, а не к советам окружающим, которые противоречат вашим истинным желаниям.

Рыбы

Будьте последовательны в общении со второй половинкой. Может быть такое, что вы с партнером останетесь недовольны компромиссами, к которым придете сегодня.

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ