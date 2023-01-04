Долгожданное счастье: три знака Зодиака, которым в 2023-м повезет испытать то, о чем они мечтали

Кто же не мечтает испытать то самое заветное счастье? Астрологи назвали три знака Зодиака, которым наверняка удастся его почувствовать в 2023-м году: Дева, Скорпион и Козерог.

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Дева

Для Дев этот год будет особенным, ведь их в жизни ждет новый этап, к которому они шли долгий период времени: это может быть рождение ребенка, запуск своего дела или переезд. Так или иначе — вы достигните того, о чем так долго думали, и испытаете настоящее счастье от происходящего в жизни.

Скорпион

Этот год будет счастливым и для Скорпионов. Все усилия будут вознаграждены, и вы почувствуете счастье от самореализации и обретения своего места в жизни. Также Звезды предрекают незабываемые моменты со второй половинкой — этот год может войти в историю ваших отношений как очень щедрый на счастливые дни.

Козерог

Для Козерогов 2023 станет этом исцеления, обретения душевной гармонии и глубокого самоанализа. Это привнесет новых красок в жизнь и существенные изменения, вы почуствуете, что по-настоящему счатливы и сейчас, и были до этого — но только сейчас это удалось познать.

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