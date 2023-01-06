День, когда нельзя злиться и обижаться. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 января
Сегодня постарайтесь сегодня никуда не опаздывать, потому что это может плохо повлиять на события всего дня и на взаимоотношения с некоторыми людьми.
Овен
Сегодня вы станете участником горячих и эмоциональных обсуждений. Но это ситуация не перерастет в конфликт, если оставаться спокойным и непоколебимым.
Телец
Незначительные препятствия сегодня вы сможете преодолевать легко и уверенно. Не тратьте на них больше времени и сил, чем требуется.
Близнецы
Постарайтесь сегодня никуда не опаздывать, потому что это может плохо повлиять на события всего дня и на взаимоотношения с некоторыми людьми.
Рак
Сегодня вам может показаться, что все против вас, но на самом деле звезды лишь проверяют вас на прочность и устойчивость — постарайтесь спокойно реагировать на мелкие неурядицы.
Лев
Будьте особенно внимательны в договоренностях и лучше переспросите то, что недопоняли, чтобы избежать казусов и нелепых недоразумений.
Дева
Отпустите ситуацию, которая вас давно беспокоит. Вы не можете повлиять на дальнейшее ее развитие, и лучшим решением будет просто смирится. Позже вы увидите, что это было к лучшему.
Весы
Есть вероятность провести сегодня день слишком расслабленно. Чтобы этого избежать – постарайтесь с самого утра приступить к запланированному на день.
Скорпион
Ваши амбиции вас сегодня поведут вперед. Ловите шанс использовать этот удачный день по максимуму!
Стрелец
Уделите время близким — и вы, и они и сами не подозревают, как нуждаются в вашем внимании и поддержке.
Козерог
Вам звезды сулят сегодня довольно-таки энергичный и насыщенный день. Попробуйте сделать что-то новое, то, о чем давно задумывались.
Водолей
Сегодня у вас могут быть разногласия с вашим партнером — обязательно проговорите все, что вас беспокоит в этой ситуации, и не ложитесь спать не решив проблему.
Рыбы
Удачный день для серьезных покупок и заключение договоров. Поэтому если долго решались купить что-то стоящее — самое время.