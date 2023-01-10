10 января 2023 года: День Игнатия - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя рисковать и отказывать гостям.

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Что случилось в этот день:

10 января православная церковь чтит память Преподобного Игнатия и день памяти святого апостола Никанора. Также сегодня отмечают Рождественский мясоед, так как 40-дневный пост позади и теперь можно смаковать мясными блюдами.

Что нельзя делать 10 января:

рисковать;

отказывать гостям;

конфликтовать;

сидеть на краю стола.

Народные приметы и поверья:

если есть иней, то лето будет дождливым;

снегопад — к хорошему урожаю хлеба;

метель и вьюга — к дождливому лету;

воробьи чирикают — ждите потепления;

если рыба в водоеме неспокойная — будет снегопад.

День ангела празднуют:

Агафья, Антония, Ефим (Евфимий), Игнатий, Петр, Секунд, Симон, Феофил, Феофила.

В этот день родились:

1597 — Петр Могила, митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1632—1647), добившийся независимости православной церкви.

1934 — Леонид Кравчук (ум. 2022), первый президент Украины (1991—1994).

1944 — Фрэнк Синатра-мл., американский певец и актер.

1981 — Алан Бадоев, украинский кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий.

А также в этот день: