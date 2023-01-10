Стиль жизни
10 января 2023 года: День Игнатия - что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя рисковать и отказывать гостям.
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Что случилось в этот день:
10 января православная церковь чтит память Преподобного Игнатия и день памяти святого апостола Никанора. Также сегодня отмечают Рождественский мясоед, так как 40-дневный пост позади и теперь можно смаковать мясными блюдами.
Что нельзя делать 10 января:
- рисковать;
- отказывать гостям;
- конфликтовать;
- сидеть на краю стола.
Народные приметы и поверья:
- если есть иней, то лето будет дождливым;
- снегопад — к хорошему урожаю хлеба;
- метель и вьюга — к дождливому лету;
- воробьи чирикают — ждите потепления;
- если рыба в водоеме неспокойная — будет снегопад.
День ангела празднуют:
Агафья, Антония, Ефим (Евфимий), Игнатий, Петр, Секунд, Симон, Феофил, Феофила.
В этот день родились:
- 1597 — Петр Могила, митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1632—1647), добившийся независимости православной церкви.
- 1934 — Леонид Кравчук (ум. 2022), первый президент Украины (1991—1994).
- 1944 — Фрэнк Синатра-мл., американский певец и актер.
- 1981 — Алан Бадоев, украинский кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий.
А также в этот день:
- 1863 — в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км).
- 2001 — первый выход в свет Wikipedia как части "Нупедии". Через 5 дней Wikipedia становится самостоятельным сайтом.