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Стиль жизни

10 января 2023 года: День Игнатия - что сегодня нельзя делать?

Изображение Святого Игнатия
Изображение Святого Игнатия

Сегодня нельзя рисковать и отказывать гостям.

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Что случилось в этот день:

10 января православная церковь чтит память Преподобного Игнатия и день памяти святого апостола Никанора. Также сегодня отмечают Рождественский мясоед, так как 40-дневный пост позади и теперь можно смаковать мясными блюдами.

Что нельзя делать 10 января:

  • рисковать;
  • отказывать гостям;
  • конфликтовать;
  • сидеть на краю стола.

Народные приметы и поверья:

  • если есть иней, то лето будет дождливым;
  • снегопад — к хорошему урожаю хлеба;
  • метель и вьюга — к дождливому лету;
  • воробьи чирикают — ждите потепления;
  • если рыба в водоеме неспокойная — будет снегопад.

День ангела празднуют:

Агафья, Антония, Ефим (Евфимий), Игнатий, Петр, Секунд, Симон, Феофил, Феофила.

В этот день родились:

  • 1597 — Петр Могила, митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1632—1647), добившийся независимости православной церкви.
  • 1934 — Леонид Кравчук (ум. 2022), первый президент Украины (1991—1994).
  • 1944 — Фрэнк Синатра-мл., американский певец и актер.
  • 1981 — Алан Бадоев, украинский кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий.

А также в этот день:

  • 1863 — в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км).
  • 2001 — первый выход в свет Wikipedia как части "Нупедии". Через 5 дней Wikipedia становится самостоятельным сайтом.