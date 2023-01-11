Ретроградный Меркурий в 2023: когда будет и что нельзя делать Как Меркурий влияет на нас?

Меркурий связан с интеллектом, коммуникацией, с обучением, поездками, родственными и любовными связями, а также с торговлей. Также эта планета влияет на мнение, речь, принятие решений. Когда Меркурий становится ретроградным (двигаться в обратном направлении), то во всех этих сферах могут происходить неурядицы, торможение процессов и недопонимания.

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В этом году будет четыре периода ретроградного Меркурия:

1 января – 18 января 2023 года

21 апреля – 15 мая 2023 года

23 августа – 15 сентября 2023 года

13 декабря 2023 года – 1 января 2024 года

Что может произойти в эти периоды?

трудности в обучении;

неразбериха в цифрах или документах;

опоздания или отмена курсирования транспорта;

люби становятся более забывчивыми и рассеянными;

возможны возвращения людей из прошлого;

могут проявиться негативные черты характера;

возможны ссоры и конфликты с близкими и коллегами;

активизируются мошенники.

Окончание ретроградного движения Меркурия ожидается 18 января 2023 года. До этого момента положение планеты будет напоминать об экономии и отложенной личной жизни. А пока ретроградный Меркурий влияет на нашу жизнь — то в это время будет полезно анализировать ошибки прошлого и делать правильные выводы, чтобы более их не повторять. Меркурий в его положении до 18 января будет возвращать нас в прошлое именно для того, чтобы смогли извлечь полезные уроки. Так что этот период может быть в чем-то и полезен. Воспользуйтесь этой возможностью.