Ретроградный Меркурий в 2023: когда будет и что нельзя делать Как Меркурий влияет на нас?
Меркурий связан с интеллектом, коммуникацией, с обучением, поездками, родственными и любовными связями, а также с торговлей. Также эта планета влияет на мнение, речь, принятие решений. Когда Меркурий становится ретроградным (двигаться в обратном направлении), то во всех этих сферах могут происходить неурядицы, торможение процессов и недопонимания.
В этом году будет четыре периода ретроградного Меркурия:
1 января – 18 января 2023 года
21 апреля – 15 мая 2023 года
23 августа – 15 сентября 2023 года
13 декабря 2023 года – 1 января 2024 года
Что может произойти в эти периоды?
- трудности в обучении;
- неразбериха в цифрах или документах;
- опоздания или отмена курсирования транспорта;
- люби становятся более забывчивыми и рассеянными;
- возможны возвращения людей из прошлого;
- могут проявиться негативные черты характера;
- возможны ссоры и конфликты с близкими и коллегами;
- активизируются мошенники.
Окончание ретроградного движения Меркурия ожидается 18 января 2023 года. До этого момента положение планеты будет напоминать об экономии и отложенной личной жизни. А пока ретроградный Меркурий влияет на нашу жизнь — то в это время будет полезно анализировать ошибки прошлого и делать правильные выводы, чтобы более их не повторять. Меркурий в его положении до 18 января будет возвращать нас в прошлое именно для того, чтобы смогли извлечь полезные уроки. Так что этот период может быть в чем-то и полезен. Воспользуйтесь этой возможностью.