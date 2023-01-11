Финансовые прибавления: три знака Зодиака, которых ждет денежнежное изобилие уже весной

Финансовые пополнения — это всегда приятная и ожидаемая награда за старания. Особенно приятно, когда наступают удачные в денежном плане периоды. Астрологи назвали три знака Зодиака, которым стоит ожидать крупные финансовые пополнения уже этой весной.

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Телец

Марс, как покровитель Тельца, сулит этому знаку успехи в ближайшем времени, особенно финансовые — вероятней всего это будет неожиданно приятный доход от старых инвестиций. Также зимний и весенний период благоприятен для крупных вложений, которые сыграют в будущем. Но не забывайте вести финансовый учет и контролировать расходы и доходы.

Дева

У Дев тоже весна станет благоприятным периодом на рынке. Это большей мерой будет касаться везения: можете уверенно рисковать или принимать участие в лотереях и розыгрышах. Также есть возможность заработать на фондовом рынке. Еще очень вероятно, что у вас попросят крупную сумму в долг — одалживать можно, но не забудьте задокументировать все у нотариуса.

Стрелец

Стрельцы также весной 2023 года получат финансовую прибыль и улучшат свое финансовое состояние. Но вам не стоит рисковать деньгами и большими суммами, ваши отношения с деньгами потребуют спокойствия и размерности. Совершите лучше несколько мелких инвестиций или крупных покупок, чем одну большую.

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