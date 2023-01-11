Йен Сомерхолдер и Никки Рид станут родителями второй раз

Звездные супруги сообщили радостную новость поклонникам.

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34-летняя американская актриса Ники Рид и ее муж, 44-летний американский актер Йен Сомерхолдер, во второй раз станут родителями.

О пополнении в звездной семье звезда "Сумерок" сообщила в своем Instagram-аккаунте. Актриса добавила фотографию с дочерью на руках на фоне горного пейзажа и показала большой животик.

"2023 год отмечает жизнь. Много лет мечтала и молилась об этом моменте. Столько любви. Какой подарок. Как вы все знаете, у меня очень строгие границы в социальных сетях, особенно когда речь идет о детях и о том, что я выбираю, чтобы выставлять в мир. Спасибо, что вы уважаете это и присылаете позитив, доброту и любовь. Некоторые вещи слишком хороши, чтобы ими не поделиться", — написала Никки.

Звезда сериала "Дневники вампира" Йен Сомерхолдер также добавил фотографию беременной жены и дочери в свой профиль в соцсети и написал, что очень благодарен супруге за возможность во второй раз стать отцом.

"С самого детства я мечтал иметь большую семью. Спасибо тебе, Никки, что подарила мне этот подарок. Второй раунд начинается! Спасибо, спасибо этому невероятному человеку за дар жизни и любви, за то, что ты самая невероятная мама и так много работаешь, чтобы воплотить мечты в реальность! Когда я делал эту фотографию, я не мог поверить, что вижу через объектив. Нет ничего более прекрасного…", — написал актер.

Напомним, Никки Рид и Йен Сомерхолдер поженились в 2015 году. Через два года у пары родилась дочь Боди Солей Рид Сомерхолдер.