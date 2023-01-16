День напряженный, но будут и счастливые моменты. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 января 2023 года

Сегодня многие представители знаков Зодиака могут испытывать дискомфорт в общении с коллегами или родными людьми, опаздывать и нервничать. Но некоторым в этот понедельник крупно повезет.

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Овен

Овнов сегодня ждет ряд неожиданных встреч. Некоторые из них будут приятными, с нотками ностальгии по былым временам. Но могут быть и неприятные разговоры — держите чувства под контролем.

Телец

Тельцам звезды прогнозируют насыщенный вечер в дружеской атмосфере с коктейлями и приятным общением. Финансовые вопросы лучше отложить до завтра.

Близнецы

День благоприятен для любых финансовых операций, но лучше не вестись на подозрительно выгодные акции, а также не принимать решение о покупке недвижимости/автомобиля спонтанно. Лучше все хорошенько обдумать.

Рак

Весь день сегодня Раки будут озадачены решением серьезных рабочих вопросов. Но звезды предостерегают представителей этого знака от спешки и спонтанных поступков. Также не стоит забывать о перерыве — нужно давать себе отдохнуть.

Лев

Стоит заранее составить план на понедельник, чтобы ничего не упустить и никуда не опоздать. Звезды говорят, что 16 января принесет Львам потребность принимать важные решения в одиночку.

Дева

Новый день принесет представителям этого знака Зодиака конфликтные ситуации. Возможно, придется отстаивать свои границы.

Весы

Не стоит бояться новых начинаний, однако важно тщательно оценивать свои силы, чтобы не привести себя к эмоциональному выгоранию.

Скорпион

Этот понедельник для Скорпионов несет шанс на удачные переговоры, продуктивные рабочие встречи. Отличное время планировать будущее, ставить цели на год.

Стрелец

Чтобы избавить себя от негативных мыслей, нужно поставить себе какую-то профессиональную цель. Она может быть не очень глобальной, но мотивация к ней будет способствовать улучшению настроения.

Козерог

Козерогам стоит заняться решением бытовых вопросов. Например, если дома что-то сломалось, нужно незамедлительно это исправить, иначе последствия могут быть негативными.

Водолей

Водолеям необходимо навести порядок дома, на рабочем месте, в автомобиле. Именно порядок — залог гармоничного состояния представителей данного знака Зодиака.

Рыбы

Звезды не советуют начинать большие проекты, если есть незавершенные дела. Чтобы достичь успеха в своих начинаниях, важно грамотно все спланировать и не бежать "впереди паровоза".

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