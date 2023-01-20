Удачное окончание месяца: три знака Зодиака, которых до конца месяца ожидает успех

Ее величество фортуна — кто не ждет встречи с ней? Астрологи назвали три знака Зодиака, которым удача улыбнется в ближайшие дни — это Близнецы, Весы и Телец.

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Близнецы

Астрологи говорят, что в ближайшее время удача будет подстерегать Близнецов. Особенно это будет касаться рабочих моментов: у вас успешно и смело будут реализованы проекты на работе, общение с начальством и коллегами. А также вас будут ожидать новые возможности на работе, о которых раньше вы могли только мечтать.

Весы

Представителей этого знака ждет не только прилив сил, но и удача. Астрологи советуют в ближайшие недели уверенно приступать к работе и реализовывать все, что давно было в планах. Есть большая вероятность достичь легких побед и доказать вашему начальству, что вы достойны большего.

Телец

Ближайшие дни будут очень удачливыми и для Тельцов. Особенно это будет касаться финансов: вам смело можно совершать крупные покупки, заключать важные сделки и покупать лотерейные билеты. Единственное, чего следует избегать — одалживание денег и рискованные махинации — вот тут удача может не сработать.

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