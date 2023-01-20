День, когда лучше закончить изжившие себя отношения. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 января 2023 года

20 января подходящий день, чтобы отказаться от вредных привычек или закончить изжившие себя отношения, которые тянут назад.

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Овен

Если вы планируете работать в команде, делайте это в начале дня. Общение будет продуктивным; легко договориться и прийти к компромиссу. Овны могут получить неожиданную поддержку. Расставьте приоритеты, отложите мелкие рутинные дела и завершите сначала важное дело.

Телец

День сложный и эмоционально напряженный. Нелегко будет добиться поставленной цели, тем более, что помощников найти будет сложно. Общение с женщинами может быть разочаровывающим. Трезво смотрите на происходящее и оценивайте возможные риски.

Близнецы

Энергия сегодня находится на высоком уровне, и Близнецы могут успеть даже больше, чем планировали. Если к вам обратятся с просьбой о помощи, не отказывайте, дайте полезный совет. Благодаря своей отзывчивости вы найдете новых союзников и друзей. Интуиция поможет в отношениях с партнером.

Рак

Слова или поступки близких могут расстраивать Раков, но им стоит проявить самообладание и твердость. Хорошее настроение поможет улучшить отношения и сгладить напряжение этого утра. Если вас не просят, не пытайтесь давать советы или контролировать поведение окружающих.

Лев

События этого дня будут развиваться медленнее, чем вам бы хотелось, поэтому придется запастись терпением и умерить свою деловую активность. Близкие будут излишне требовательны, но, чтобы не испортить отношения еще больше, следует успокоиться и не нервничать. Физические нагрузки лучше отменить.

Дева

Ожидается напряженный и интересный день. Будет много работы, кроме того, вам предстоит заниматься чужими проблемами, с которыми окружающие к вам обращаются. Ваша приятная манера общения и такт позволят завоевать много сердец и привлечь на свою сторону новых единомышленников.

Весы

Дела или идеи, которые давно вас привлекали, сегодня могут быть успешно реализованы. Например, 20 января подходящий день, чтобы отказаться от вредных привычек или закончить изжившие себя отношения, которые тянут назад. Короткие поездки будут интересными и плодотворными, возможна приятная встреча.

Скорпион

Неприятности или сложности, с которыми Скорпионы столкнутся утром, не должны испортить весь день. Не переживайте сильно из-за пустяков: вы сможете легко с ними разобраться позднее днем. Старые друзья вам помогут в этом. Ваше стремление действовать нестандартно и креативно привлечет интересных людей.

Стрелец

Постарайтесь изменить свое плохое настроение и избежать ссор с близкими людьми. Стрельцы с самого утра будут слишком мнительны и обидчивы. Надо перетерпеть сложный период и уже к концу дня ситуация поменяется. Вечер будет интересным и вернет положительные эмоции. Вы получите новую информацию.

Козерог

Планируйте на начало дня все сложные и важные дела. Утром Козерогам будет легче убедить собеседника или добиться выгодной сделки. Также удачное время для примирения или выработки компромиссного решения. Конец дня более напряженный, вам будет сложно сосредоточиться на работе.

Водолей

Приятные новости или события порадуют Водолеев с утра. Вы четко видите цель и хорошо ориентируетесь в круговороте сегодняшних событий. Покупки в этот день будут удачными, вы не зря потратите средства. Однако вечером можете почувствовать разочарование или расстроиться из-за происходящего.

Рыбы

Необычные идеи, фантазии или креативное ведение дел сегодня даст наилучший результат. Беритесь смело за работу, окружающие скоро оценят ваш талант и находчивость. В личных отношениях не придумывайте того, чего нет, трезво смотрите на вещи. Возможно получение неприятных известий.

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