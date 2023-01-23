День прилива вдохновения. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 января 2023 года
Сегодня удачный день для отдыха и размеренного темпа жизни и не подходящий для кардинальных изменений.
Овен
Сегодня вас будут подстерегать романтические приключения на каждом шагу, но вероятней всего, это ни к чему серьезному не приведет.
Телец
Вы сегодня почувствуете сильный прилив именно творческого вдохновения и энергии. Этот может превратиться в приятное и успокаивающие времяпрепровождение, поэтому не отказывайте себе в творческих порывах.
Близнецы
Благоприятный день для разбирательств с цифрами — можно планировать свой бюджет, совершать инвестиции или крупные покупки.
Рак
Сегодня Вселенная дает вам толчок для рывка в разных сферах жизни — отличный шанс для новых начинаний или реализации давно задуманных планов.
Лев
Львам сегодня необходимо сдерживать себя в порыве эмоций, ведь их горячий темперамент может очень навредить им, особенно в общении на работе.
Дева
Удача сегодня может отвернуться от вас. Следует быть осторожными: не рисковать деньгами и не участвовать в розыгрышах, лотереях и конкурсах.
Весы
Очень вероятно, что сон, который вам приснился сегодня ближе к утру — вещий. Но не стоит воспринимать его слишком буквально, подумайте о том, что он может означать символически.
Скорпион
Возможно, сегодня на вашу выдержку выпадет испытание в виде раздражающих вас людей. Постарайтесь выдержать это спокойно, не поддаваться на эмоции и проявить мудрость.
Стрелец
Постарайтесь сегодня избегать тяжелой физической нагрузки, хирургических вмешательств красоты и различных болезненных процедур — ваше тело нуждается в бережном отношении и отдыхе.
Козерог
Сегодня вам легко будут удаваться рабочие переговоры и деловые встречи. Также возможна удачная презентация идей или проектов вашему начальству.
Водолей
Если вам захочется с сегодняшнего дня что-то кардинально поменять в своей жизни, то лучше дождаться более подходящих для этого времен.
Рыбы
Сегодня смело можно поддаться желанию полениться и отложить несрочные или домашние дела на завтра. Размеренный темп этого дня пойдет вам на пользу.20:54