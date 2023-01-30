Желания сбудутся. Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака

Астрологи считают, что неделя с 30 января по 5 февраля 2023 года будет энергичной и позитивной.

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Овен

У Овнов эта неделя будет эмоционально сложной и богатой на всякие неожиданные встречи. Будут важные известия, возможно новости, каких вы давно ждете. Во второй половине недели пройдут успешные переговоры, связанные с дополнительным значительным доходом. Настало время для активных действий.

Телец

Эта неделя для Тельцов очень важна в профессиональном плане. Вопросы карьеры и образования выйдут на первый план. Поэтому очень важно проявлять инициативность, целеустремленность, не бояться дополнительных нагрузок. Вероятнее всего, у вас получится достичь задуманного. По крайней мере перед выходными вы будете пребывать в отличном расположении духа.

Близнецы

Для Близнецов эти семь дней — прекрасное время для творчества, профессионального роста. Вы сможете воплотить все задуманное в жизнь, блеснуть интеллектом и еще раз ярко проявить свой талант. Во второй половине недели возможна судьбоносная встреча.

Рак

У Раков — очень важная и продуктивная неделя, наполненная хорошим настроение. Вероятнее всего вам удастся решить очень важный вопрос. Разумеется, ради этого придется основательно потрудиться. Также судя по расположению светил, вас ждет удача в любви. Вы сможете многое изменить к лучшему в личных делах.

Лев

Львам на этой недели лучше экономить — слишком высоки будут соблазны и искушения. Также возможны неурядицы в любви, способные вызвать смятение. Ситуация уляжется во второй половине недели. Даже если проблемы решатся не полностью, вы посмотрите на них свежим взглядом, и сможете составить для себя оптимальный план действий.

Дева

Дев ждут денежные поступления и существенные бытовые покупки. Все принесет удовольствие и пользу. Возможны небольше разногласия в семье, но все эмоции улягутся к пятнице. А выходные обещают быть яркими и насыщенными впечатлениями. Свободных Дев ждут любовные приключения.

Весы

Весов ждут свидания, романтические переживания. А также может случиться яркое, праздничное событие. Это хорошее время для полезных покупок. Перед выходными может сказываться недостаток физических сил. Появится лень, склонность поспать больше обычного. Чтобы восстановиться, полезно побольше находится дома.

Скорпион

Скорпионы смогут многое сделать за эту неделю, реализовать самые сложные планы. Будут успешными встречи. Правда, придется и усердно потрудиться.

К концу недели вы ощутите невероятное облегчение. А на выходных порадуетесь, проводя время с любимым человеком.

Стрелец

Стрельцам могут прийти в голову оригинальные мысли, они почувствуете прилив сил и бодрости. В профессиональном плане будут неожиданные предложения — не спешите их принимать, обдумайте все. Возможно именно на этой недели вас ждет важное знакомство, способное изменить вашу личную жизнь. Еще вам видимо удастся неплохо заработать.

Козерог

Вы всерьез намерены исправить проблемы и недоразумения, касающиеся вашего имущества, долгов или кредитов. Можете найти дополнительные источники заработка, немного "подхалтурить". Неделя будет достаточно продуктивной, но при этом утомительной. А также Козерогам совершенно необходимо разобраться с "зависшими" вопросами своей личной жизни.

Водолей

Водолеи не нуждаются ни в чьих советах. Поэтому лучше свои переживания сейчас не обсуждать ни с кем. Также не спешите – момент для активных действий придет, но несколько позже. Ближе к выходным узнаете нечто волнительное и очень важное для себя. Это может повлиять на ваши планы.

Рыбы

Рыбам предстоит сразиться с собственными комплексами. Что-то вас настораживает или смущает, и вы не сразу сможете принять ответственное решение. Однако вы справитесь со своими колебаниями, и поступите совершенно правильно. Вторая половина недели гораздо продуктивнее и успешнее первой.

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