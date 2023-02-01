Магнит для удачи: три знака Зодиака, которым фортуна улыбнется в феврале

Кому в начавшемся месяце улыбнется удача и в каких именно сферах — астрологи рассказали про три знака Зодиака, которые в феврале смело могут назвать себя счастливчиками.

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Близнецы

Близнецам в феврале удача улыбнется практически во всех сферах. Представители этого знака не всегда бывают трудолюбивы, но в этом и поможет удача — на работе будет везти, даже если иногда будете лениться. Также возможны неожиданные финансовые прибавления и удачные сделки. В личной жизни тоже можно ожидать улучшения. Главное, не поймать кураж и не расслабляться, а продолжать стараться, тогда удача продержится в вашей жизни.

Лев

Львы в этом месяце почувствуют влияние фортуны на их жизнь особенно. Когда будет казаться, что вы взяли на себя слишком много, все будет идти как по маслу и невероятным образом решаться само собой. Также удача будет сопутствовать вас в схождении с новыми людьми — судьба подкинет пару неожиданных встреч, которые в будущем могут быть полезными.

Скорпион

Наконец-то с мертвой точки сдвинутся дела и проблемы, которые гложили вас на протяжении долгого времени. Вы почувствуете, как все удачно решается практические без вашего вмешательства. Также вас ожидают мелкие победы и улыбка фортуны в той сфере, где обычно вы проигрывали. Если никогда не везло в лотереях — самое время попробовать вновь.

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