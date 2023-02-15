Топ-5 женских имен с сильной энергетикой

Наши имена обладают огромным значением для нашего характера и судьбы. Сегодня рассказываем про пять женских имен, которые имеют сильную энергетику, когда девушка притягивает, удивляет и заставляет восхищаться ею.

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Александра

Так как имя происходит от мужского, то оно имеет сильное мужское начало, наделяя свою носительницу смелостью, силой духа, мужественностью, крепкими нервами и бойким характером. От Саш веет мощной энергетикой уверенности.

Виктория

Это имя означает "победительница", что в точности описывает характер Виктории. Она достигает желаемого любыми способами, даже если нужно пройти тернистый путь к цели. Она надежная и ответственная, держит свое слово. Находясь в компании с Викторией вы всегда будете обращать на нее внимание.

Кристина

Кристина обладает невероятной твердостью характера. Она очень умна, целеустремленная, решения принимает обдуманно, ведь она любит все взвесить и хорошенько обдумать. По своей энергетике она – очень сильная и добрая девушка.

Ярослава

Ярослава — человек, которому присуще жизнелюбие и просто фонтан энергии. У нее всегда множество увлечений, занятий и планов. Она всегда притягивает к себе множество друзей, а в компании она зачастую лидер. Ярослава обладает невероятно сильной энергетикой.

Мария

У этого имени разные трактовки: Мария — желанная, печальная или непреклонная. Эта девушка обладает веселым нравом, сильной волей и устойчивой психикой, самостоятельна в решениях и поступках. От нее веет мощной женской энергетикой.