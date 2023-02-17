Незабываемые выходные: три знака Зодиака, которые ярко проживут этот уикенд

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 18 и 19 февраля — будут испытывать позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений это этого уикенда.

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Близнецы

Близнецов на этих выходных ожидает что-то связанное с их второй половинкой. Ваш партнер подарить вам настоящие эмоции радости, которыми захочется поделиться со всем миром. Приготовьтесь к романтическим и счастливым выходным.

Рак

Раки получат неожиданный, но очень приятный звонок или смс. Возможно, это подтверждение с долгожданной работы, какой-то выигрыш или просто долгожданная новость, но звезды обещают, что вы будете на седьмом небе от счастья.

Стрелец

А Стрельцов ждет какая-то поездка (даже недалекая), которая подарит массу позитивных эмоций, а еще ценных фото, которые вы будете потом с теплом пересматривать. Также, возможно, вы решитесь на что-то экстремальное, что тоже оставит вас довольными.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ