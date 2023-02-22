День продвижения и роста. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 февраля 2023 года

Сегодня важно отбросить суету, сосредоточиться на своих целях, сохранять спокойствие и уверенность в себе.

Related video

Овен

Овны стремительно приближаются к светлой полосе, сейчас главное не впадать в апатию и не поддаваться внутренним сомнениям. Поддержать боевой дух поможет встреча с друзьями и душевные разговоры с близкими людьми.

Телец

День удачный для начала любого нового дела, впрочем и ранее начатые проекты будут хорошо продвигаться. Удачное время для подписания деловых сделок, оформления документов, закрытия кредитных счетов.

Близнецы

День, когда нужно закончить все начатые ранее дела. И только после этого откроется "окно возможностей" и все планы на ближайшее будущее имеют шанс успешно реализоваться. В личной жизни постарайтесь избежать претензий к партнеру и не реагировать на критику.

Рак

В первой половине дня лучше всего продуктивно поработать, у вас будет прекрасная возможность показать свой профессионализм и умение решать срочные вопросы. Во второй половине дня лучше отдохнуть в спокойной нешумной обстановке.

Лев

День благоприятен для того, чтобы наверстать упущенное: если в последнее время вы ленились и откладывали важные дела на потом, сегодня можно взяться за ум и быстро завершить работу над зависшими проектами.

Дева

Лучшее средство от плохого настроения – работа. Вложите в нее максимум сил, результат вас порадует. Также постарайтесь уделить как можно больше внимания родным и близким людям, не отказывайте в помощи, если у вас о ней попросят.

Весы

То, что вы раньше успевали за недели, сегодня удасться сделать за день. Поэтому не упустите такую благосклонность звезд и воспользуйтесь нею по полной. Также именно сегодня вас ждут важные новости от родственников.

Скорпион

В этот день необходимо максимально внимательно относиться к знакам, которые посылает вам судьбе: по ним вы поймете какое решение вам лучше принять и в каком направлении двигаться дальше.

Стрелец

Стрельцам сегодня удастся решить давнюю бюрократическую проблему. Удачное время для покупок и вложений в недвижимость. На личном фронте ждут новые знакомства, которые могут перерасти в новый роман.

Козерог

Хорошее время для откровенных разговоров личного плана, также успешными будут бизнес-встречи или переговоры с партнерами. Если вы уже давно планировали уделить время своему здоровью — начните с сегодняшнего дня.

Водолей

Воздержитесь от критики коллег или же выяснения отношений с ними. Не поддавайтесь на провокации и не сомневайтесь в собственном профессионализме. Даже если у вас за спиной сплошные неудачи, в этот день вы сможете обратить их себе во благо.

Рыбы

Рыбам сегодня важно сохранять душевное равновесие и не рисковать — потерять можете больше, чем приобрести. Ваша интуиция будет сильна, доверяйте ей. Прибыль может прийти откуда не ждали.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ