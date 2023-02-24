Избегаем импульсивных решений и поспешных выводов. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля 2023 года

Сегодня самоконтроль и осознанность, а также спокойствие и дальновидность будут способствовать решению любых вопросов — и личных, и профессиональных.

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ОВЕН

Все дальние поездки или командировки будут успешными, принесут не только прибыль, но и удовольствие. Включившись в работу, вы быстро сориентируетесь и поймете, как действовать дальше. Благоприятный день и для решения финансовых вопросов.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня важно не растрачивать удачу по пустякам. Беритесь за самые сложные из накопившихся вопросов – вы обязательно их решите. Старайтесь избегать выяснения отношений с представителями противоположного пола.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов в этот день появится уверенность в том, что их любят и ценят. Не стесняйтесь попросить о помощи, будьте уверены, вы получите все, чего вам так не хватает сейчас. Будьте открыты и искренни, тогда все сложится намного лучше, чем вы ожидали.

РАК

Сомнения в человеке, с которым у вас пока еще неопределенные отношения, будут давить и рождать мрачные мысли. Отпустите ситуацию — все будет так, как надо. Благоприятным будет это время и для решения финансовых вопросов. Вероятны выгодные договоренности, удачные знакомства.

ЛЕВ

У свободных Львов сегодня, скорее всего, завяжутся новые романтические отношения. Воспользуйтесь таким предложением звезд и проживите все эмоции по полной. В деловом плане придется быстро реагировать на вызовы и принимать непопулярные и даже не комфортные решения.

ДЕВА

Подходящий период для того, чтобы попытаться реализовать задуманное раньше, чем вы планировали. Это особенно проявится в деловой сфере: вспомните о старых планах и постарайтесь воплотить их в жизнь. Если давнишние идеи вас не привлекут, велика вероятность, что появятся новые замыслы, касающиеся вашей работы.

ВЕСЫ

Весам сегодня стоит позаботиться о своем здоровье и ни в коем случае не игнорировать сигналы организма. Уделите больше времени пешим прогулкам на свежем воздухе, практикуйте йогу или другие оздоровительные практики.

СКОРПИОН

Не стоит отказываться от задуманного, все идеи, которые ранее рождались в вашей голове могут быть удачно реализованными. Для этого нужно лишь сбалансировать логические доводы, которые подсказывает вам ваш ум и голос сердца, который убережет от сомнительных решений. Финансовая сфера будет радовать.

СТРЕЛЕЦ

Гибкость и доброжелательность — ваши лучшие друзья сегодня. Также не лишним будет ускориться в принятии важных решений, так как промедление будет только мешать вам добиться желаемых результатов. Не сомневайтесь в себе, звезды благосклонны к вам как никогда.

КОЗЕРОГ

Благоприятное время для завершение всех ранее отложенных на потом дел. Особое внимание хорошо будет уделить самочувствию и ментальному здоровью. Не злоупотребляйте тяжелой едой, откажитесь не только от алкоголя, но и от крепкого кофе, попытайтесь разгружать каждый вечер для отдыха и общения вне работы.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня эмоциональное возьмет верх над рациональным, а значит будет казаться, что друзья с вами не настолько открыты, как были раньше, коллеги — не доброжелательны, а любимый человек больше не доставляет былого удовольствия в общении и не приносит теплых чувств. Не поддавайтесь таким настроениям, они ошибочны и, к счастью, скоротечны.

РЫБЫ

В первой половине дня возможна критика со стороны руководства, не стоит ее принимать близко к сердцу. Главный девиз сегодня должен быть: "Избегаем импульсивных решений и поспешных выводов".

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ