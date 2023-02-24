Можно доверять! Три знака Зодиака, которые умеют хранить секреты

Представители этих трех знаков Зодиака, по утверждению астрологов, обладают особым даром — они умеют держать язык за зубами. А значит, могут быть надежными партнерами и в любви, и в бизнесе.

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Телец

Тельцы — прямолинейные и простодушные, очень преданные и всегда готовы прийти на помощь другу или второй половинке. Эти люди никогда не умеют врать, хитрить, они не меркантильны, их дружба не бывает по расчету. Они всегда искренне выслушаю вас, от чистого сердца поддержат и, главное, никогда не выдадут вашу тайну. Представители этого знака лишены лукавства.

Рак

Раки очень добрые и надежные, но в то же время строгие и требовательные. Но в них нет гена подлости. Им смело можно доверить самый сокровенный секрет — внутренняя порядочность представителей этого знака на очень высоком уровне. Также они прекрасные собеседники, эрудированные и отзывчивые. У них хорошо развита эмпатия. Если у вас в друзьях есть Раки — вам повезло.

Лев

Львы, как настоящие лидеры, всегда готовы поддержать своих друзей и близких. Они справедливы и чаще всего обладают острым критическим умом. При этом у Львов — благородное сердце и они никогда не обидят более слабого человека, или того, кто им доверяет. Львам можно смело доверять все секреты — они умеют держать язык за зубами.

Источник: https://www.youtube.com/c/AngelaPearl