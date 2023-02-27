Попадут под денежный дождь: три знака Зодиака, которым повезет в марте

Известный астролог и таролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2023 года для всех знаков Зодиака. Сегодня мы расскажем кому, по прогнозам астролога, в марте улыбнется финансовая удача.

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Овен

Соединение Венеры с Юпитером принесет Овнам настоящий финансовый прорыв. Это может быть продвижение вперед по карьерной лестнице, которое повлечет увеличение заработка, хорошие компенсации, удачно вложенные инвестиции, выгодные сделки по недвижимости и даже выигрыш в лотерею. Звезды рекомендуют Овнам в первый месяц весны проявить максимальную активность и не бояться брать на себя дополнительные обязательства и ответственность — все труды вознаградятся сторицей.

Близнецы

Близнецам первый месяц весны подарит хорошие возможности для профессионального роста, личностного развития, взаимовыгодного и интересного сотрудничества. Представителей этого знака ждут новые предложения — они практически все будут перспективными и, соответственно, выгодными финансово. Также Близнецы в марте смогут успешно развивать свой бизнес. Звезды рекомендуют не бояться принимать решения и верить в собственные силы.

Весы

Весы в марте смогут решить свою затянувшуюся проблему и, например, выиграть судебное разбирательство, которое повлечет выплату денег в их пользу. Новолуние, которое будет 10 марта, принесет представителям этого знака финансовые поступления. Также первый месяц весны будет щедрым на интересные предложения по работе и сможет помочь расширить бизнес.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl/videos