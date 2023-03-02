День, когда нужно прислушаться к интуиции. Гороскоп на 2 марта 2023 года для всех знаков Зодиака

Прислушайтесь к своему внутреннему "я" сегодня и избегайте людей, провоцирующих вас на конфликт.

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Овен

Сегодня благоприятный день для каких-то начинаний. Это касается как глобальных рабочих проектов, так и хобби.

Телец

Постарайтесь провести день наедине с собой и своими мыслями. Или хотя бы поменьше общайтесь с громкими и разговорчивыми людьми.

Близнецы

Сон, который вы сегодня увидели, может подсказать вам успешное решение какого-то важного вопроса.

Рак

Устройте сегодня день благотворительности. У вас есть что дать этому миру и многие нуждаются в вашей помощи.

Лев

Постарайтесь сегодня отказаться от любых покупок. Скорее всего, в будущем вы окажетесь недовольны ими.

Дева

Сегодня вы получите возможность улучшить свое финансовое положение. Не сомневайтесь в том, что вы справитесь, и соглашайтесь!

Весы

Сегодня вы почувствуете прилив сил и продуктивности, постарайтесь направить их в работу, и начальство останется довольно вашими результатами.

Скорпион

Звезды советуют вам сегодня не ленится ни на работе, ни по дому, это может навредить вашим планам и неприятно затянуться.

Стрелец

Прислушайтесь к интуиции сегодня, именно она подскажет, как правильно поступить.

Козерог

Пересмотрите свой образ жизни, физические нагрузки и питание. Ваше тело нуждается в заботе и поддержке его в тонусе.

Водолей

Решение, которые вы примите сегодня, очень повлияет на вашу жизнь в будущем. Поэтому не спешите и обдумайте каждую мелочь.

Рыбы

Сегодня найдутся те, кто захочет вас вывести на конфликт или спровоцировать на эмоцию. Не поддайтесь на эти провокации, сохраняйте спокойствие и мудрость.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ