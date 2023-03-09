Родились под счастливой звездой. Три самых везучих знака Зодиака

Про таких людей говорят: "Родился в рубашке", "Любимец судьбы", "Удача — его второе имя". Все потому, что звезды одарили представителей некоторых знаков прекрасными чертами характера и всегда благосклонны к ним.

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Овен

Представителям этого знака везет всегда и везде. И ведь не зря — они умны и азартны, всегда с удовольствием испытывают свою удачу. Овны способны настолько увлечься азартными играми, что иногда все же теряют большие деньги. Впрочем, это не останавливает их, как и фортуну, которая, кажется, всегда им улыбается. Везет Овнам и с людьми — они знакомятся с интересными и влиятельными личностями, быстро завоевывают их доверие, благодаря врожденному обаянию.

Рыбы

Рыбы менее везучие, чем Овны, однако госпожа Удача часто ходит с ними под ручку. Они, как истинные жители глубин, всегда выныривают из жизненных трудностей, успешно решают сложные задачи и часто выигрывают в лотерею. Рыбы везучие в любви, они почти не влюбляются безответно, их обожают и ценят. Если у Рыб возникают трудности, они знают — лучше подождать и удача снова будет на их стороне. Если же ждать приходится долго, то Рыбы, засучив рукава, самостоятельно решают свои проблемы, но при этом всегда успешно и легко.

Скорпион

Скорпионы очень проницательны, они обладают мощной интуицией, поэтому иногда кажется, что это именно они управляют фортуной или же имеют с ней тесные душевные отношения. Они всегда смело рискуют, а таких, как известно, удача любит. Кстати, риски иногда бывают оправданы и Скорпион терпит поражение. Однако он настолько быстро и успешно справляется с проблемами, что окружающие говорят — любимчик Судьбы. Благодаря таким качествам Скорпионы имеют практически все, что желают.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ