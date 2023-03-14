Три самых умных знака Зодиака

Дружелюбие можно изобразить. А вот с умом, к сожалению, такой фокус не пройдет. Астрологи назвали три знака Зодиака, которые обладают незаурядным интеллектом и врожденной способностью быстро и качественно учиться.

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Рак

Раки — прирожденные мыслители и философы. Они точно знают чего хотят от жизни, имеют четкий план действий. Предпочитают не болтать, а делать. Их решения и действия всегда логичны и правильны. Они редко ошибаются, но если и допускают "промах", то быстро умеют его исправить. Они обладают прекрасной памятью, наблюдательны и остроумны. Также Раки — прекрасные ораторы, они умеют убедить своего собеседника в практически невероятных, но выгодных для них вещах. и что самое главное — они практически всегда правы.

Близнецы

Близнецы обладают великолепной способностью быстро учиться. Они словно губка впитывают всю новую информацию, при этом хорошо знают — что им пригодится, а что нет. Они умеют сказать "нет", когда им что-то не нравиться. понимают свои желания и знают каким путем идти, чтобы их воплотить в жизнь. Близнецы — отличные стратеги. Они умеют предвидеть самую сложную ситуацию и обязательно извлекут из нее пользу — потому что умны и обаятельны. Представителей этого знака Зодиака сложно обмануть — они легко делают правильные выводы и не позволяют собой манипулировать.

Стрелец

Одним из отличительных качеств Стрельцов является любовь к свободе. Они не нуждаются ни в чьих одобрениях и прекрасно знают, чего хотят и как этого достичь. Представители этого знака Зодиака обладают мощным интеллектом, всегда с удовольствием учатся и на протяжении всей жизни легко экспериментируют — это касается и личных отношений, и профессиональной деятельности. Стрельцы однозначно умны и проницательны, они умеют брать на себя полную ответственность за свою жизнь — и это практически всегда ведет их к успеху.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ