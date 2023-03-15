Берегите нервы и время. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 марта 2023 года

Сегодня звезды рекомендуют проявить внимательность к деталям на работе — это поможет избежать серьезной ошибки.

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Овен

Постарайтесь сегодня не отказывать в помощи окружающим, но только если они о ней попросят. Определите для себя первоочердные задачи и сконцентрируйтесь на них. Избегайте мелких бытовых конфликтов.

Телец

Тельцам сегодня просто необходимо снизить темп жизни. Постарайтесь отвлечься от рутинных дел и проведите как можно больше времени на свежем воздухе. Не одалживайте деньги и не берите их взаймы — будет сложно вернуть.

Близнецы

Займитесь сегодня старыми незаконченными делами и рассчитайтесь со всеми обязательствами, которые вы давали раньше. Новые замыслы Близнецов могут подождать. Поделитесь своими планами с близкими людьми: они могут дать ценный совет, который поднимет ваш проект на новый уровень.

Рак

Ракам важно сегодня не упустить счастливый случай — это может быть удачно купленная лотерея или случайное знакомство, которое принесет много приятных моментов. На работе лучше не вступать в дискуссии с коллегами.

Лев

Постарайтесь сегодня не тратить время и силы на заведомо проигрышное дело — о том, что оно именно такое вам подскажет интуиция. Сконцентрируйтесь на более важных вопросах. Например, уделите время собственному здоровью.

Дева

Из потока дел выберите те, которые могут принести финансовую прибыль. Такой расчетливый подход позволит улучшить благополучие Дев и не упустить профессиональную выгоду. Манипулировать людьми сегодня у вас не получится: можно спровоцировать серьезный конфликт.

Весы

Весам сегодня лучше воздержаться от финансовых трат. Отложите по возможности любую покупку — вряд ли она будет удачной. Наведите порядок в документах, проанализируйте рабочие ошибки, если таковы есть.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше любые решения принимать с холодной головой, без лишних эмоций. Не обращайте внимания на мелкие неурядицы — все они решаться в вашу пользу. Сейчас важно позаботиться о своем здоровье и хорошо отдохнуть.

Стрелец

Стрельцов ждет продуктивный рабочий день — вам удасться воплотить давно задуманное. Не обращайте внимание на происки недоброжелателей. Не отказывайте в помощи, если ее попросят и попытайтесь поговорить по душам с родным человеком — это укрепит ваши отношения.

Козерог

Остерегайтесь обмана со стороны новых знакомых. Вполне возможно,что они просто воспользуются вашим доверием — это может привести к финансовым потерям. Комфортный ритм работы поможет справиться с большим объемом сложных вопросов.

Водолей

Посвятите сегодняшний день бытовым вопросам, уделите время наведению порядка и уборке. Не стоит начинать долгосрочных строительных работ или большого ремонта, но небольшие изменения или перестановка пойдут вам на пользу.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше не браться за новые дела — заканчивайте уже начатые. Выделяйте время на полноценный отдых, восстановление и занятия, поднимающие настроение. Вечер лучше провести на свежем воздухе, в кругу приятных вам людей.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ