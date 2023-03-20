Нелегкий понедельник. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 марта 2023 года

Сегодня важно войти в рабочий ритм с правильным настроем, не поддаться на соблазн лени, а некоторым знакам еще и овладевать эмоциями.

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Овен

Понедельник начните с составления планов на всю неделю, вам сейчас очень нужно структурирование и порядок.

Телец

Есть вероятность, что сегодня вы будет испытывать нервное напряжении на протяжении всего дня. Не допускайте того, чтобы оно взяло над вами верх.

Близнецы

То, чего вы так боялись или не хотели делать сегодня, окажется не таким уж и страшным — все пройдет легко и вы с облегчением выдохните.

Рак

Постарайтесь сегодня максимально избегать конфликтных ситуаций с коллегами или начальством. Вашим козырем будет мудрость и молчание, именно в этом случае это сыграет на руку.

Лев

Звезды советуют обзавестись новым хобби — вам очень необходимо занятие для души и перезагрузки.

Дева

Не рискуйте сегодня, особенно в финансовом плане. А лучше вообще воздержитесь от любых манипуляций с крупными суммами.

Весы

Обращайте внимание на знаки, которые посылает вам сегодня судьба — очень вероятно, что благодаря им вы получите ответ на вопрос, который вас давно беспокоит.

Скорпион

Сегодня будет большой соблазн провести день лениво, отвлечься на разговоры или соцсети. Но не забывайте себя одергивать и возвращать в рабочий ритм.

Стрелец

Сегодня вас ожидает неожиданное прозрение, которое будет касаться человека из вашего прошлого. Постарайтесь не придавать этому большое значение, ведь это пройденный этап.

Козерог

Не беритесь сегодня за решение проблем других людей, даже если они будут настоятельно вас об этом просить.

Водолей

Вы начнете чувствовать усталость уже в начале этого дня, но под вечер энергия вернется, поэтому все из запланированного будет выполнено.

Рыбы

Сейчас вам очень нужен релакс, поэтому звезды советуют уединиться с собой и природой. Если не получается выбраться за город, посетите хотя бы ближайший парк.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ