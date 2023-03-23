Ловите шанс. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 марта 2023 года

Сегодня звезды советуют кому-то из знаков не упустить судьбоносный шанс, а кому-то — посвятить время себе и не срываться на близких.

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Овен

Сегодня звезды советуют вам пересмотреть свое отношение к деньгам и их распределению. Займитесь финансовым планированием и внимательно проследите, куда уходит весомая часть средств.

Телец

Романтическое свидание или вечеринку с друзьями лучше запланировать на другой день — есть большой риск отсутствия взаимопонимания и соответственно конфликта.

Близнецы

Постарайтесь сегодня сделать максимум для того, чтобы держать свое настроение в тонусе: любимая музыка, еда, фильмы или хобби — примите все меры.

Рак

Сегодня вы можете ощущать упадок сил и плохое настроение, но ни при каких обстоятельствах не срывайтесь на окружающих. Потому что силы и позитивный настрой вернутся уже в ближайшие дни, а отношения с близкими можно подпортить.

Лев

Сегодня у вас будет день непрошенных советов — все будут пытаться научить вас жить. Постарайтесь на раздражаться и не вступать в спор, просто игнорируйте непрошенные рекомендации.

Дева

Ловите шанс! Сегодня вам поступит предложение, от которого нельзя отказаться, ведь это может круто повернуть вашу жизнь. Главное, принять правильное решение.

Весы

Постарайтесь сегодня не рассказывать окружающим, даже самым близким, о своих планах – как профессионального, так и личного характера. Есть вероятность, что задуманное просто не сбудется.

Скорпион

Сегодня вам пойдет на пользу уединение и медитация. Не обязательно делать это профессионально, подойдет любое успокаивающее вас занятие и отвлечение от всех ненужных мыслей.

Стрелец

Не пренебрегайте сегодня предложением подработать где-то или взять дополнительную нагрузку на работе, это окажется весьма выгодно и очень уместно для вас на данный момент.

Козерог

Постарайтесь сегодня воздержаться от провокационных шуток и двусмысленных намеков, которые вы любите и умеете озвучивать. Сегодня это может восприниматься окружающими неправильно.

Водолей

Для вас этот день станет поистине романтическим. Это может быть как неожиданный сюрприз или романтический ужин, так и знакомство с интересным для вас человеком.

Рыбы

Сегодня вас ждет очень эмоциональная встреча, которая повлияет на ваше будущее значительным образом.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ