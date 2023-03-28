День, когда нужно что-то менять. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 марта 2023 года

28 марта для некоторых знаков Зодиака будет знаменовать начало нового периода в жизни.

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Овен

Звезды сулят Овнам движение вперед. Сегодня вы можете получить какой-то толчок, что вам не совсем понравится. Но итог вас порадует.

Телец

Тельцам сегодня стоит помечтать. Вы достигните поставленных целей, только если сможете хорошенько их представить и продумать план их реализации в деталях. Сегодня смело планируйте будущее.

Близнецы

Звезды сулят Близнецам перемены в личной жизни. Возможно, какой-то этап ваших отношений (или их отсутствия) затянулся. Пересмотрите свои приоритеты.

Рак

Сегодня вы можете получить щедрый подарок судьбы, но вот гороскоп говорит, что он может быть не совсем заслуженным. Подумайте, кому и чем вы можете быть обязаны и почему так случилось.

Лев

В отношениях с близкими сегодня может наступить напряженный период с конфликтами и подозрениями. Ваша принципиальность и обидчивость будут вам мешать. Но вы сможете выйти из этого кризиса успешно.

Дева

Сегодня звезды рекомендуют провести серьезный разговор с тем, к кому накопились претензии или обиды. Это поможет разобраться в ситуации и облегчит вам жизнь. Но не будьте резкими.

Весы

Сегодня у вас есть шанс решить какую-то давнюю проблему или выиграть в каком-то споре или соревновании.

Скорпион

Сегодня звезды предрекают вам довольно романтический вечер, который запомнится вам надолго (не забудьте утром о соответствующем наряде).

Стрелец

В этот вторник звезды предостерегают Стрельцов от возможного эмоционального выгорания. Есть вероятность, что вы занимаетесь не тем, чем хотели бы. Постарайтесь найти корень проблемы и решить ее как можно скорее.

Козерог

Сегодня возможно столкновение с врагами и завистниками. Будьте аккуратны и ни в коем случае не ведитесь на провокации с их стороны.

Водолей

Сегодня вас будут посещать разные удручающие мысли о том, что мир несправедлив к вам и что недостойные по вашему мнению люди живут лучше вас. Отгоняйте эти мысли как можно дальше!

Рыбы

Звезды настоятельно рекомендуют быть решительнее: в последнее время вы только и норовите переложить ответственность на чужие плечи, а это может навредить вам.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ