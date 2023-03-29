День, когда нужно слушать только свое сердце. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 марта 2023 года
Этот день благоприятный для того, чтобы расставить точки над "и" во многих сферах жизни.
Овен
Благоприятный день для того, чтобы разобраться во всех нерешенных вопросах с определенным человеком. Вам давно есть что сказать ему, но именно сегодня все может разрешиться.
Телец
Сегодня прислушивайтесь исключительно к своему сердцу и своей интуиции, а не к словам окружающих, которые захотят дать непрошенные советы.
Близнецы
Позвольте себе сегодня немного расслабиться и отдохнуть, несмотря на будний день, ведь всех дел не переделаешь, а душевное спокойствие для вас сейчас должно быть на первом месте.
Рак
Благоприятный день для того, чтобы решится на откровенный разговор с вашим партнером — возможно, самое время переходить на новый этап в отношениях.
Лев
Сегодня ваша склонность к разговорчивости может породить конфликт с кем-то — внимательно следите за каждым словом, чтобы не сказать лишнего.
Дева
Сегодня вас может посетить желание совершить импульсивную покупку или необдуманное действие, о котором вы вскоре можете пожалеть, поэтому стоит все обдумывать.
Весы
Середина рабочей недели у вас получится очень насыщенной, вы будете на пике продуктивности. Постарайтесь сохранить этот настрой на до конца всей недели.
Скорпион
Благоприятный день, чтобы заняться решением давно зависших бытовых вопросов — так вы и жизнь себе облегчите, и порадуете своих близких.
Стрелец
Проведите работу над ошибками в профессиональном плане, которые вы допускали в последнее время, и это будет началом пути к решению всех рабочих вопросов.
Козерог
Вас могу посетить сомнения в ранее принятом решении, но вы поступили так, как нужно. Даже если сейчас кажется, что вы ошиблись, время расставит все по местам.
Водолей
В этот день вас могут преследовать навязчивые мысли о шатком будущем, не дайте им повлиять на ваше настроение, старайтесь себя отвлекать.
Рыбы
Сегодня стоит ожидать неурядиц в личной жизни из-за эмоционально нестабильного состояния. Старайтесь быть сдержанней в общении со своей половинкой.
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ