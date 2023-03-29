День, когда нужно слушать только свое сердце. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 марта 2023 года

Этот день благоприятный для того, чтобы расставить точки над "и" во многих сферах жизни.

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Овен

Благоприятный день для того, чтобы разобраться во всех нерешенных вопросах с определенным человеком. Вам давно есть что сказать ему, но именно сегодня все может разрешиться.

Телец

Сегодня прислушивайтесь исключительно к своему сердцу и своей интуиции, а не к словам окружающих, которые захотят дать непрошенные советы.

Близнецы

Позвольте себе сегодня немного расслабиться и отдохнуть, несмотря на будний день, ведь всех дел не переделаешь, а душевное спокойствие для вас сейчас должно быть на первом месте.

Рак

Благоприятный день для того, чтобы решится на откровенный разговор с вашим партнером — возможно, самое время переходить на новый этап в отношениях.

Лев

Сегодня ваша склонность к разговорчивости может породить конфликт с кем-то — внимательно следите за каждым словом, чтобы не сказать лишнего.

Дева

Сегодня вас может посетить желание совершить импульсивную покупку или необдуманное действие, о котором вы вскоре можете пожалеть, поэтому стоит все обдумывать.

Весы

Середина рабочей недели у вас получится очень насыщенной, вы будете на пике продуктивности. Постарайтесь сохранить этот настрой на до конца всей недели.

Скорпион

Благоприятный день, чтобы заняться решением давно зависших бытовых вопросов — так вы и жизнь себе облегчите, и порадуете своих близких.

Стрелец

Проведите работу над ошибками в профессиональном плане, которые вы допускали в последнее время, и это будет началом пути к решению всех рабочих вопросов.

Козерог

Вас могу посетить сомнения в ранее принятом решении, но вы поступили так, как нужно. Даже если сейчас кажется, что вы ошиблись, время расставит все по местам.

Водолей

В этот день вас могут преследовать навязчивые мысли о шатком будущем, не дайте им повлиять на ваше настроение, старайтесь себя отвлекать.

Рыбы

Сегодня стоит ожидать неурядиц в личной жизни из-за эмоционально нестабильного состояния. Старайтесь быть сдержанней в общении со своей половинкой.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ