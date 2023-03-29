Календарь красоты на апрель 2023 года: когда лучше делать разные процедуры
Процедуры, связанные со внешностью, важно делать в благоприятные для этого дни, чтобы результат и продолжительность эффекта порадовали. Этот календарь поможет вам спланировать все в благоприятные дни.
Лунный календарь процедур красоты на апрель 2023 года:
Благоприятные дни для хирургических операций: 1-4, 22-30
Благоприятные дни для удаления зубов: 7-19.
Благоприятные дни лечения зубов: 1-4, 22-30
Календарь стрижки и окрашивания волос: 1, 3, 4, 12, 21, 22, 24, 26, 27, 29
Маникюр и педикюр: 1-4, 7, 8, 10-14, 19, 21, 26-30
Похудение и липосакция: 1-5, 21-30
Удаление пигментных пятен, бородавок: 1, 3, 4, 22, 24 и 29.
Эпиляция и депиляция: 10-18, 24-26
Массаж и процедуры от целлюлита: 7, 8, 11, 13, 14, 19, 24.
Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (20 апреля) важно позаботится о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна 6 апреля повлияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl