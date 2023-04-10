День, когда нужно снять розовые очки: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 апреля 2023 года

Благоприятный день для закрытия давно тянущихся задач или вопросов, а также для переосознания взглядов на некоторые ситуации в вашей жизни.

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Овен

В начале дня возможна спешка и суета. Постарайтесь быть внимательнее, чтобы ничего не забыть дома утром. Ближе к вечеру вы получете удовольствие от этого дня. Устройте себе праздничный ужин — просто так.

Телец

Сегодня может решиться какой-то важный вопрос, который долго не давал вам покоя. Однако не полагайтесь лишь на судьбу, ведь исход будет зависеть и от вас, поэтому постарайтесь повлиять на ход событий.

Близнецы

Благоприятный день для закрытия давно тянущихся задач или вопросов: починить что-то дома, записаться к врачу или тренеру, разгрести наконец-то шкаф или разобраться с долгами — сегодня смело можно и даже нужно браться за такие дела.

Рак

Постарайтесь сегодня избегать прокрастинации или халатного отношения к своим обязанностям — есть риск неприятной ситуации, ведь за вашей работой будут наблюдать.

Лев

У Львов этот понедельник будет наполнен событиями и впечатлениями, но звезды советуют все же остановиться и снизить темп. Это нужно для того, чтобы не выдохнуться и не устать морально уже в начале недели.

Дева

У вас в жизни есть принципы или установки, которые стоит пересмотреть, и тогда, очень вероятно, ваша жизнь измениться в лучшую сторону. Также обратите внимание на свое здоровье.

Весы

Есть большая вероятность, что вам сегодня поступит выгодное предложение о сотрудничестве, приняв которое вы выйдете на новый уровень заработка. Но еще сегодня возможен мелкий конфликт с кем-то из родных.

Скорпион

Скорей всего, сейчас вы смотрите на многие вещи в своей жизни сквозь розовые очки. Попробуйте взглянуть с другого ракурса и быть более реалистичным. Сегодня есть вероятность переоценить что-то важное.

Стрелец

Удача сегодня на вашей стороне — вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Проявите все свои лучшие качества сегодня. Обращайте внимание на новых людей в вашем окружении — есть вероятность удачного знакомства.

Козерог

Сегодня могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства, на которые вы никак не сможете повлиять. Спокойно примите их и смиритесь, что не всегда все идет по плану. К тому же, астрологи говорят, что все складывается для вас в лучшую сторону.

Водолей

Сегодня звезды не рекомендуют находиться в эпицентре скандалов или слухов — постарайтесь избегать манипуляторов и подстрекателей, которые сегодня захотят вас втянуть в неприятную ситуацию.

Рыбы

Сегодня вы можете испытывать необоснованное беспокойство, которое негативно отразится на вашем настроении. Постарайтесь отвлечься от навязчивых мыслей, посвятить время себе и отдыху, общению с близкими людьми.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ