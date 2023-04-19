Неутолимые романтики: три самых романтичных знака Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые больше всех способны на красивые и удивляющие романтические поступки, слова и свидания.

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Лев

Львы — покорители сердец. Они любят привлекать внимание самыми изысканными способами, а также удивлять своих партнеров роскошными свиданиями. От представителя этого знака можно ожидать шикарное предложение руки и сердца, которое запомнится навсегда. Для Львов удивление своей половинки — неотъемлемая часть отношений, причем не только на начальном этапе отношений, а и после долгих лет семейной жизни.

Рыбы

Рыбы – истинные эстеты и неутомимые романтики. У них есть суперспособность сделать романтический жест даже без особых затрат — это может быть свидание на крыше многоэтажки, букет полевых цветов или подарок, сделанный своими руками. Но Рыбы умеют это подать так, что каждый будет в восторге, ведь романтические поступки они совершают с любовью и искренностью.

Водолей

Водолеи – не из тех, кто любит показушность и помпезность. Они будут проявлять свою влюбленность наедине со своим партнером. На фоне романтических чувств у Водолеев могут открываться способности к сочинению стихов или песен. Представители этого знака очень креативные и мыслят неординарно, а потому с ними всегда будет интересно.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ