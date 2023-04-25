Романтический водоворот: три знака Зодиака, которых ожидает успех в личной жизни в мае 2023 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым май сулит романтическое настроение, новые эмоции и события на любовном фронте.

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Козерог

Козероги в следующем месяце нырнут в романтический водоврот с головой. В мае 2023 года у них начнется новый период в их личной жизни. Одиноких Козерогов может постичь романтическое знакомство, а если у вас есть партнер — то возможен новый этап в отношениях. Возможно, вас будет терзать какой-то выбор, но тут стоит прислушаться только к своему сердцу, а не к советам друзей. Будьте искренни со своим партнером и сразу проговаривайте все, что вас беспокоит — количество конфликтов и недопонимания уменьшится, и вы почувствуете то, что называют счастьем в любви.

Рыбы

У Рыб в мае есть высокий шанс познакомиться с интересным человеком, который изменит их жизнь к лучшему — причем это может случиться не с первого раза, поэтому присматривайтесь внимательнее к новым людям в вашей жизни. А вот семейные Рыбы почувствуют прилив романтического настроения в отношениях, которые уже немного потеряли былую страсть. Временами будет непросто, могут возникать сложные разговоры и ситуации, но они только помогут укрепить союз. Наконец-то Рыбы смогут закрыть все нерешенные вопросы со своей половинкой и наслаждаться отношениями без всяких предостережений.

Лев

Львов в мае ждут новые романтические впечатления – предстоящий месяц будет щедр на впечатляющие ухаживания, любовные приключения и роскошные свидания. Обаятельные и сексуальные Львы будут покорять сердца окружающих и флиртовать в ответ. Не факт, что это перерастет во что-то серьезное, но во всяком случае это точно принесет дозу удовольствия и поднимет настроение. А вот семейные представители этого знака смогут сдвинуть свои отношения с застоявшейся паузы, в этом поможет общая поездка или совместное дело.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCJDBeG3tqcHBNKH6yBLCRcQ