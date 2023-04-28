Время сделать первый шаг. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 апреля 2023 года

Первый шаг – это всегда трудно, но сегодня именно тот день, когда нужно его совершить.

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Овен

Вы взялись за несколько дел одновременно, что только утомляет и запутывает вас — постарайтесь расставить приоритеты и отказаться от лишнего. Вечер проведите в компании друзей.

Телец

Сегодня Тельцам, возможно, придется отстаивать свои границы – как в отношениях, так и на работе. Делайте это спокойно и уверенно. Также будьте внимательнее с крупными покупкам, не принимайте импульсивных решений.

Близнецы

Сегодня Звезды советуют Близнецам проявить мягкость и покладистость, даже если нет такого желания — так ситуация может обернуться для вас лучшим образом.

Рак

У вас может быть турбулентный период в финансовом плане — нужно всерьез заняться финансовым планированием. Вечер проведите на свежем воздухе со своими мыслями.

Лев

Первый шаг – это всегда трудно, но сегодня именно тот день, когда нужно его совершить. На работе проявите инициативность и уверенность в себе.

Дева

Сегодня вам выпадет отличная возможность улучшить свое финансовое состояние — не упустите ее. Также звезды рекомендуют попробовать что-то новое в отношениях с вашей половинкой.

Весы

Весов ожидает сегодня знакомство или встреча, которая сильно повлияет на их жизнь, поэтому сегодня стоит быть открытым для этого мира.

Скорпион

Вы знаете, что делать, но долгое время не решались сделать первый шаг — сегодня благоприятный для этого день. На работе сложная ситуация решится успешно.

Стрелец

Звезды советуют сегодня расслабиться, отпустить ситуацию и не переживать по мелочам. Вечером приготовьте себе что-то вкусное и посмотрите любимый фильм.

Козерог

Задумайтесь над улучшением финансового положения — сегодня удачный для этого день. Вечер уделите своему физическому здоровью.

Водолей

Сегодня будьте внимательны с недоброжелателями. Вечер проведите со своей половинкой.

Рыбы

Сегодня вас может преследовать такое неприятное чувство как зависть — постарайтесь его подавлять, ведь картинка, которую мы видим, не всегда соответствует реальности. В рабочих делах доверяйте интуиции.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ