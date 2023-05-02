Ощутят влияние лунного затмения в мае 2023: кому из знаков Зодиака нужно быть осторожными

Уже через несколько дней — 5 мая — произойдет первое лунное затмение 2023 года. Это астрологическое явление повлияет на все знаки Зодиака, но некоторым нужно быть особенно внимательными и осторожными в этот период.

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Скорпион

Во время лунного затмения Скорпионам следует быть осторожнее, так как это время может принести им эмоциональную нестабильность и пониженную самооценку. Их склонность к анализу своих эмоций может привести к переживанию негативных чувств и тяжелых мыслей, которые лучше подавлять в себе и отвлекаться на что-то приятное. Звезды рекомендуют заняться духовными практиками.

Рак

Ракам необходимо быть предельно осторожными во время лунного затмения, так как это может вызвать у них эмоциональную нестабильность. Раки могут столкнуться с необоснованным плохим настроением, что может привести к трудностям в принятии решений. Также звезды советуют отложить планирование отпуска и путешествий до конца затмения.

Козерог

Для Козерогов лунное затмение может стать временем повышенной чувствительности и нерешительности. В этот период они могут испытывать трудности с принятием решений. Важно сохранять спокойствие и избегать резких перемены в жизни. Звезды советуют Козерогам уделять больше времени отдыху и ментальному здоровью в этот период.

Рыбы

Рыбам следует быть осторожными во время лунного затмения, так как это может привести к импульсивности в решениях, например насчет крупных покупок или переезда. Важно стараться принимать ситуацию такой, какая она есть, и сохранять мир внутри себя.

Источник: https://www.youtube.com/c/angelapearl

Также Фокус ранее писал про лунное затмение 5 мая 2023 года