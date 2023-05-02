Джессика Честейн кардинально изменила цвет волос

Нет лучшего времени для бьюти-дебюта, чем первый понедельник мая: все взгляды прикованы к ступеням Метрополитен-музея, аппетиты к стилю разгораются, а ежегодная тема (в этом году "Карл Лагерфельд: линия красоты") предлагает что-то новаторское.

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45-летняя американская актриса Джессика Честейн потрясла поклонников, когда появилась на Met Gala 2023 с новым цветом волос. Для выхода на красную дорожку гала-вечера звезда перекрасила волосы из рыжего в платиновый блонд. Об этом пишет PageSix.

Однако Честейн подчеркнула, что новый образ "не навсегда" и просто "для Карла", ссылаясь на тему бала "Карл Лагерфельд: линия красоты", которая отдает дань уважения покойному дизайнеру.

Звезда надела сшитое на заказ черное платье без бретелек от Gucci с длинным шлейфом из черного тюля. Она дополнила свой образ соответствующими черными тюлевыми перчатками, длинной серебряной цепочкой с бриллиантами и массивными черными солнцезащитными очками, которые она надевала и снимала для снимков. Новую прическу она подчеркнула дымчатым макияжем глаз и нюдовыми губами, что сделало ее волосы изюминкой бьюти-образа.

Джессика Честейн Фото: Getty Images

Поклонники сразу же отправились в социальные сети, чтобы поделиться своими похвалами ее образу на Met Gala 2023 года.

"Бог — это женщина, и ее зовут ДЖЕССИКА ЧЕСТЕЙН", — написал один из фанатов.

"Джессика Честейн блондинка. Рыжие потеряли своего лидера", — пошутил другой пользователь, имея в виду ее прежний цвет волос.

Напомним, тема этого года "Карл Лагерфельд: линия красоты" посвящена жизни и наследию покойного креативного директора Chanel. Институт костюма описывает весеннюю выставку 2023 года, как исследование "работ Карла Лагерфельда".

Также Фокус писал, что Кара Делевинь вышла на красную дорожку Met Gala 2023 в образе Карла Лагерфельда.