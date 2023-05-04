Стало известно, почему Бена Аффлека не было на Met Gala 2023

Дженнифер Лопес сама позировала на красной дорожке. На мероприятие с артисткой прибыла ее сестра.

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Стало известно, почему Бена Аффлека не было рядом с Дженнифер Лопес на Met Gala 2023. Об этом пишет Daily Mail.

Многие звездные пары вышли на дорожку вместе, но поклонники "Беннифер" были разочарованы, увидев, что Бен Аффлек не присутствовал.

Оказалось, что оскароносный актер не смог посетить гала-церемонию, потому что у него были рабочие обязательства, от которых он не мог отказаться. Поскольку Аффлек снимает свой новый фильм "The Insigators" с Мэттом Дэймоном, судя по всему, он был занят работой над этой картиной.

Дженнифер Лопес на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

Джей Ло не наслаждалась вечером в Метрополитен-музее в одиночестве, она взяла с собой 51-летнюю сестру Линду Лопес.

Сестра Джей Ло

"Беннифер" еще не посетили вместе ковровую дорожку Met Gala. В 2021 году они поцеловались внутри, но позировали на ковре в одиночестве. Ожидалось, что они появятся в 2022, но их не было.

Дженнифер Лопес на Met Gala 2021 Фото: Getty Images

В этом году темой был Карл Лагерфельд и его "Линия красоты", выступившая как дресс-код вечера. Джей Ло выглядела стильно в изготовленном по заказу черно-бежевом платье Ralph Lauren, оперных перчатках и черной шляпе.

Напомним, образ Дженнифер Лопес на Met Gala 2023 попал в топ самых плохих.

Также Фокус писал о новом весеннем образе Дженнифер Лопес с животными нотками.